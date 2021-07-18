П’ятому президенту подарували футболку з особливим змістом

Петро та Марина Порошенки під час поїздки на Тернопільщину побували на патріотичному Куліш-фесті

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» поспілкувався з тутешніми активістами, депутатами місцевих рад, ветеранами і волонтерами.

Відомий музикант, лідер гурту «Широкий лан» Святослав Бойко, який щойно повернуся із туру на Сході України, пожартував: «Петре Олексійовичу, вам треба було швидше приїхати. Тут був дощ, а я так і знав – як тільки ви приїдете, дощ одразу закінчиться. Це вже така традиція. Нема Петра Олексійовича – дощ, сніг, завірюхи. Є Петро Олексійович – все спокійно».

«Нещодавно ми бачились у Слов’янську, у Краматорську, тепер у Тернополі. І завжди це неймовірні зустрічі з людьми, які приходять в справжнє родинне коло. Ми ж одна родина. Ми – люди, яким небайдужа Україна», – говорить Порошенко.

«Наш ветеранський рух «Захисти Україну» складається з ветеранів та волонтерів. Для нас, ветеранів, ви залишайтесь Головнокомандувачем. Ні для кого не секрет, скільки зараз Петро Олексійович віддає і коштів, і сил для зміцнення наших Збройних сил. Тому я від нашої громадської організації «Захисти Україну» хочу подарувати нашу фірмову футболку, і тут цей слоган буде звучати як прохання до вас особисто», – звернувся до Порошенка відомий тернопільський активіст, волонтер, ветеран АТО Дмитро Гайдуцький.

Святослав Бойко, який днями також побував у 10 Окремій Гірсько-Штурмовій бригаді на Донеччині, розповів, що комплекс відеоспостереження, придбаний спільно коштом Фонду Порошенка та тисяч небайдужих українців, вже працює і забезпечує оптичну розвідку на передовій.

«Буквально позавчора у нас був крайній концерт під Горлівкою в «десятці». У 109-му батальйоні. І я зайшов у ту кімнату, де розміщені всі монітори, це дійсно круто», – говорить Бойко.

«Це не просто система відеоспостереження. Це найгарячіша лінія оборони: Шуми-Зайцеве-Нью-Йорк. Вже 12% лінії зіткнення обладнані вашими – і нашими камерами, системою спостереження. Це наш спільний проект. Наступний пункт – це Авдіївка, 72 бригада. Там наші воїни, там наш інтерес, там наша правда, там наша Україна. І ми там будемо», – говорить Порошенко.

Учасники зустрічі скуштували справжнього козацького кулешу, а він – як золото, каже Святослав Бойко.

«У нас є добра традиція – кожного липня ми приїжджаємо на прощу у Зарваницю. Разом з десятками тисяч вірних, які моляться за Україну. Я обов’язково заїжджаю у Тернопіль», – сказав Порошенко і подякував тернополянам за гостинність.

«Дякую вам за те, що ми разом боремося за Україну. І ми переможемо», – переконаний п’ятий Президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі.