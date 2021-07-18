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    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі

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    Лідер партії &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у Зарваницькій прощі - Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі

    Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у Зарваницькій прощі

    Фото пресслужби партії «Європейська Солідарність»

    У богослужіннях брали участь тисячі прочан з усієї України

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у Зарваницькій прощі. У богослужіннях, які очолив Предстоятель УГКЦ, Блаженніший Святослав, взяли участь тисячі прочан з усієї України.

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    Напередодні у Марійському духовному центрі «Зарваниця» тисячі людей прийшли до чудотворного джерела для спільної молитви до Пресвятої Богородиці.

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    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі
    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі
    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі
    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі
    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі
    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі
    Фото пресслужби партії «Європейська Солідарність»

    «Мали неймовірне задоволення взяти участь у молитовній нічній ході зі свічками, коли небо над Зарваницею осяяне лампадками. Треба відчути це величне дійство, коли тисячі вірян об’єдналися у спільній молитві до Матері Божої, просячи миру, благословення та заступництва для України та українських родин», – поділився враженнями Порошенко.

    26 років тому відбулася перша Всеукраїнська проща до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. 21 рік тому під час Всеукраїнської прощі відбулося освячення Собору Зарваницької Божої Матері.
    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність партії УГКЦ
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    Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі