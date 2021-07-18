Петро Порошенко взяв участь у Зарваницькій прощі
Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у Зарваницькій прощі
У богослужіннях брали участь тисячі прочан з усієї України
П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у Зарваницькій прощі. У богослужіннях, які очолив Предстоятель УГКЦ, Блаженніший Святослав, взяли участь тисячі прочан з усієї України.
Напередодні у Марійському духовному центрі «Зарваниця» тисячі людей прийшли до чудотворного джерела для спільної молитви до Пресвятої Богородиці.
«Мали неймовірне задоволення взяти участь у молитовній нічній ході зі свічками, коли небо над Зарваницею осяяне лампадками. Треба відчути це величне дійство, коли тисячі вірян об’єдналися у спільній молитві до Матері Божої, просячи миру, благословення та заступництва для України та українських родин», – поділився враженнями Порошенко.