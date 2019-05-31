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    Суспільство

    Партнер Зеленського про російський бізнес: «Вова точно з нього вийшов»

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    &laquo;Компанія юридично існує, але ніякої діяльності не веде. Вова точно з неї вийшов&raquo;, - Яковлєв - Партнер Зеленського про російський бізнес: «Вова точно з нього вийшов»
    «Компанія юридично існує, але ніякої діяльності не веде. Вова точно з неї вийшов», - Яковлєв

    Яковлєв запевнив, що у Зеленського нема бізнесу у Росії

    Бізнес-партнер Володимира Зеленського і співвласник групи «Квартал 95» Андрій Яковлєв заявив, що компанія «Грін Філмс» («Донька» Green Family LTD, співвласником якої був Володимир Зеленський), що продовжує працювати в РФ, номінально існує, але не приносить їм ніякого прибутку.

    Яковлєв також відзначив, що новообраний президент Зеленский вийшов з цієї структури.

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    «Компанія юридично існує, але ніякої діяльності не веде. Вова точно з неї вийшов», - наголосив партнер Зеленського в інтерв’ю для Детектор Медіа.

    Раніше стало відомо, що телеканал «Настоящее время» повідомив, що російська компанія «Грін Філмс» отримала від міністерства культури Росії 35 млн рублів на виробництво фільму «Вниз».
    Однак бізнес-партнер Зеленського, Яковлєв, запевняє, що вони не мають до цього відношення.

    «Наскільки я знаю, це було самостійне рішення наших партнерів. Фільм вони не знімали і, начебто, навіть повернули гроші», - уточнив він.

    Нагадаємо, Андрій Яковлєв – співвласник трьох компаній групи ( «Квартал ТВ», «Інвест аніма», «Продюсерський центр «Ліга сміху»).

    Після обрання Володимира Зеленського на пост президента України Яковлєв разом з Борисом Шефіром залишилися відповідальними

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