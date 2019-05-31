Партнер Зеленського про російський бізнес: «Вова точно з нього вийшов»



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«Компанія юридично існує, але ніякої діяльності не веде. Вова точно з неї вийшов», - Яковлєв

Яковлєв запевнив, що у Зеленського нема бізнесу у Росії

Бізнес-партнер Володимира Зеленського і співвласник групи «Квартал 95» Андрій Яковлєв заявив, що компанія «Грін Філмс» («Донька» Green Family LTD, співвласником якої був Володимир Зеленський), що продовжує працювати в РФ, номінально існує, але не приносить їм ніякого прибутку.

Яковлєв також відзначив, що новообраний президент Зеленский вийшов з цієї структури.

«Компанія юридично існує, але ніякої діяльності не веде. Вова точно з неї вийшов», - наголосив партнер Зеленського в інтерв’ю для Детектор Медіа.

Раніше стало відомо, що телеканал «Настоящее время» повідомив, що російська компанія «Грін Філмс» отримала від міністерства культури Росії 35 млн рублів на виробництво фільму «Вниз».

Однак бізнес-партнер Зеленського, Яковлєв, запевняє, що вони не мають до цього відношення.

«Наскільки я знаю, це було самостійне рішення наших партнерів. Фільм вони не знімали і, начебто, навіть повернули гроші», - уточнив він.

Нагадаємо, Андрій Яковлєв – співвласник трьох компаній групи ( «Квартал ТВ», «Інвест аніма», «Продюсерський центр «Ліга сміху»).



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