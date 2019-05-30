Сурков не збирається зустрічатися з Волкером - РосЗМІ



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Раніше у Кремлі спростували інформацію про відставку Владислава Суркова

В РФ позицію спецпосланника США назвали неприйнятною

Директор Центру політичної кон’юнктури РФ Олексій Чесноков заявив про те, що можлива зустріч між помічником президента РФ Владиславом Сурковим і спецпосланником Державного департаменту США Куртом Волкером не стоїть на порядку денному. Про це пише ТАСС.

Очільник Центру політичної кон’юнктури прокоментував тези Курта Волкера щодо можливості зустрічі представників США і РФ щодо конфлікту на Донбасі після обрання нового президента України. За словами Чеснокова питання не лише у виборах, а в позиції самого спеціального посланника США.

«Для РФ ця позиція є неприйнятною і сенс вести переговори буде лише тоді, коли ця позиція зміниться», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Олексій Чесноков вважається наближеною до Суркова особою.

Раніше у Кремлі спростували інформацію про відставку Суркова.

Раніше повідомлялося, що Путін призначив нового куратора ОРДЛО.

Нагадаємо, 17 березня 2014 року на Суркова були накладені міжнародні санкції у зв'язку з агресією Росії проти України. Уряд США заборонив йому в'їзд до країни, наклав арешт на активи та власність, що перебувають на території Сполучених Штатів. Американська сторона вважає помічника президента Росії одним з головних високопоставлених чиновників російської адміністрації, відповідальних за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Аналогічні заходи були прийняті з боку уряду Канади.

Також включений в санкційні списки Європейського союзу, Австралії, Швейцарії та України. Сурков пояснив, що рахунків за кордоном не має, а рішення Вашингтона розцінює як визнання його заслуг перед Росією.

12 грудня 2014 року Владислав Сурков покинув пост голови опікунської ради Сколковського інституту науки і технологій (Сколтеха), який він очолював з липня 2012 року, нібито через те, що він не хоче бути «політичною причиною порушення гармонії у взаєминах» Сколтеха і Массачусетського технологічного інституту (США).

У жовтні 2014 року Ігор Стрелков звинуватив Суркова в прагненні до руйнування й розкрадання.

19 лютого 2015 року голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив Владислава Суркова, який перебував в лютому 2014 року в Києві, в керівництві групами іноземних снайперів, які обстрілювали людей на Майдані. Він прямо послався на задокументовані допити співробітників спецпідрозділу «Альфа», які свідчили про місцезнаходження іноземних снайперських груп, які цілилися і в мітингувальників, і в співробітників Міністерства внутрішніх справ України.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації і особисто президент Росії заперечували причетність Суркова до цієї справи.

27 лютого 2015 року Валентин Наливайченко повідомив, що Владислав Сурков координував діяльність збройних терористичних формувань на сході України. Зокрема давав вказівки з приводу інформаційної політики, поради як саме висловлюватися з приводу перспективи введення миротворців на схід України.