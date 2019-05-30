У мережі кепкують над фото, де глава Адміністрації ставить роги президенту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Цього хотіли 73%, те і мають». Так в мережі відреагували на фото, де колишній юрист Коломойського Андрій Богдан ставить «ріжки» Володимиру Зеленському

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан поставив «ріжки» своєму керівнику Володимиру Зеленському, коли той фотографувався зі своїм прихильником.

Відповідне фото зараз активно обговорюють в соціальних мережах.

Зеленський фотографувався разом з молодим хлопцем, коли ззаду підійшов Богдан і наставив їм обом ріжки. Президент, при цьому, посміхається на камеру, не підозрюючи, що став об'єктом такого жарту з боку колишнього юриста Ігоря Коломойського.

Цей знімок викликав дуже неоднозначну реакцію з боку українців.

«Якщо глава АП ставить «роги» президенту України, уявляєте, що йому, президенту, може собі дозволити вставити Путін на можливих переговорах?», - пише один з користувачів в Facebook.

«Ріжки» на фотках, це, звичайно ж, забавно, нормально. Забавно і нормально, коли на цих фотках зображується хто завгодно, але не керівник державної влади», - пише Pavlo Nuss.

«Голова АП строїть рожки президенту. Який сором для великої нації...», - жаліється ще один користувач Facebook.

Інші ж навпаки з гумором сприймали це фото і пишуть «Вова, давай жги».

Один з дописувачів припускає, що це фото, як і вчорашнє з шаурмою, було зроблено на автозаправці по шляху в аеропорт, коли Володимир Зеленський вилітав до Львівської області на шахту «Лісова», де загинули два гірники.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський перед відльотом до Львівської області сфотографувався з членами своєї команди на автозаправці, коли він їв шаурму.