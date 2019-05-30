Партнер Зеленського вимагає, аби російським артистам пом'якшили заборону на в'їзд в Україну



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Серед російських акторів і режисерів є одіозні особистості, яким треба заборонити в'їзд до України, але не всім, - Яковлєв

Співвласник групи «Квартал 95» пропонує, щоб усі питання щодо заборони по кожному суперечливому прикладу вирішувалися через суд

Андрій Яковлєв, бізнес-партнер президента Володимира Зеленського, відповідальний за кіновиробництво студії «Квартал 95» вважає, що заборона російським артистам на в’їзд в Україну повинна пом’якшуватися.

«Звичайно, серед російських акторів і режисерів є одіозні особистості, які займаються пропагандою і відверто висловлюються проти України. Таким, звичайно, потрібно забороняти в'їзд і контент (стрічки за їх участю – «Главком»).

А у нас забороняли в'їзд усім підряд», - сказав Андрій Яковлєв в інтерв’ю для Детектор Медіа.

Співвласник групи «Квартал 95» пропонує, щоб усі питання щодо заборони по кожному суперечливому прикладу вирішувалися через суд. «Потрібно розбирати кожен конкретний приклад», - уточнив він.

Андрій Яковлєв – співвласник трьох компаній групи ( «Квартал ТВ», «Інвест аніма», «Продюсерський центр «Ліга сміху»).

Після обрання Володимира Зеленського на пост президента України Андрій Яковлєв разом з Борисом Шефіром залишилися відповідальними за цей бізнес.

Нагадаємо, що 29 листопада 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну російському актору серіалу «Свати» Федору Добронравову, а вже у березні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав дії СБУ щодо заборони в'їзду в Україну

громадянину РФ Федору Добронравову протиправними і скасував усі рішення прийняті у зв'язку з цією забороною.