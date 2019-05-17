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    У Зеленського назвали передумови для розпуску Верховної Ради

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    Верховна Рада України - У Зеленського назвали передумови для розпуску Верховної Ради
    Верховна Рада України
    Фото: Главком

    Однією з передумов є відсутність коаліції в парламенті

    Спікер новообраного президента Дмитро Разумков назвав причини, які дають Володимиру Зеленському підстави для розпуску українського парламенту. 

    Про це він розповів в ефірі ток-шоу «Право на владу» у четвер ввечері.

    «Є передумови, які дають президенту можливість розпустити Раду. Вони дуже чіткі і прописані в законі. Однією з цих передумов є відсутність коаліції і з моєї точки зору, коаліції сьогодні немає. Тому що в двох фракціях коаліційних сьогодні немає 226 народних депутатів. Було дуже багато запитів, зокрема від різних організацій комерційних, громадських, і від народних депутатів, якими просили пана Парубія надати поіменний список коаліції. Чому український народ не може зрозуміти, хто ж входить в коаліцію, яка несе відповідальність за всі ті дії, які несе парламент? Відповіді немає. Якщо ми говоримо про цю формальну причину - вона має місце бути», - сказав він.

    Разумков також обурився ініціативою нардепів проголосувати законопроект «Про президента», яким пропонувалося значно скоротити повноваження президента. Ця ідея, за словами Разумкова, належала Парубію.

    «Ідея з'явилася в понеділок, а у четвер депутати вже повинні були проголосувати за цей законопроект, де фактично з порушенням всіх процедур, зокрема і Конституції, планували прибрати практично всі повноваження і перетворити президента країни в номінальну фігуру. Що не дало б йому виконати навіть ті обіцянки, які були дані під час виборчої кампанії», - сказав спікер Зеленського.

    Як повідомляв «Главком», «Народний фронт» у п’ятницю може вийти з коаліції, аби заблокувати розпуск парламенту.

    Раніше повідомлялося, що «Народний фронт» збирається після інавгурації працювати спільно з президентом. І як вже відомо, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.

    Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Також у Зеленського заявляють, що призначена дата інавгурації спричинить низку труднощів. 

    До слова, наприкінці квітня повідомлялося, що у штабі Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції.

    Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

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