Парубій заявив, що готовий допомагати новому спікеру Ради за однієї умови



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Парубій зазначив, що перше засідання нового скликання парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня

Допомагатиму наступному спікеру Верховної Ради за умови, що «це не буде людина відверто проросійських поглядів», - спікер Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевнив, що готовий допомагати наступному спікеру Верховної Ради за умови, що «це не буде людина відверто проросійських поглядів». Про це він сказав після того, як віддав свій голос на дільниці у Будинку офіцерів, повідомляє РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання чи бачить він себе у президії нового парламенту, Парубій сказав, що спочатку треба дочекатися результатів виборів. «Дуже сподіваюся, що проукраїнські сили отримають у новому парламенті більшість», - додав він.

Також Парубій зазначив, що перше засідання нового скликання парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня.

За його словами, після оприлюднення офіційних результатів виборів, він ініціює створення робочих груп з підготовки першого засідання нової Ради.

«У нас передбачено два тижні на встановлення результатів виборів. З урахуванням того, що у нас можуть бути проблемні округи, весь цей термін можуть використовувати (на підрахунок голосів, - ред). Зі свого боку я, як тільки будуть оприлюднені офіційні підсумки виборів, ініціюю створення робочих груп з підготовки першого засідання нової Верховної Ради», - сказав Парубій.

За словами спікера парламенту, ці групи, зокрема, будуть вирішувати питання кількості комітетів нової Ради і розсадження депутатів у сесійній залі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради Андрій Парубій підпише виборчий кодекс протягом 10 днів з дати його прийняття.

Відзначимо, спікер Верховної ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 липня, підписав законопроект про відповідальність за педофілію, передбачає примусову хімічну кастрацію.