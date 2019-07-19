Парубій нагадав Зеленському, що Верховна Рада - це не «Квартал», не КВК



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Спікер парламенту підкреслив, що Верховна Рада України «не братиме участі в будь-яких сумнівних незаконних шоу»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що ініціатива президента Володимира Зеленського про проведення позачергового засідання парламенту була передвиборчим ходом.

Про це спікер сказав на брифінгу в п'ятницю у Києві.

«Післязавтра - вибори. І вже весь запал для сесії завершився, весь запал вичерпався. Потрібно було за день або два до виборів зробити чергове політичне шоу. Але Верховна Рада України – не «Квартал», не КВК, це найвищий законодавчий орган держави», - заявив Парубій.

Він підкреслив, що Верховна Рада України «не братиме участі в будь-яких сумнівних незаконних шоу».

Як відомо, Зеленський 19 липня заявив, що не бачить сенсу продовжувати розмову щодо скликання позачергової сесії парламенту зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і вважає його винним у тому, що багато нових партій не пройдуть до Ради.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся із листом до президента Володимира Зеленського, в якому попросив главу держави переписати його прохання про позачергове засідання парламенту у відповідності до вимог Закону.

Спікер парламенту повідомив, що оскільки останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у нього є «єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради».

Зеленський у відповідь Парубію написав, що «не здивований відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України, бо працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту».

Після цього Парубій вчергове звернувся до президента з проханням оформити його подання від 17 липня щодо скликання позачергової сесії парламенту «у відповідності з вимогами чинного законодавства».

Він зауважив, що якщо Зеленський насправді хоче проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, то його «офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа президента України до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат парламенту».

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

Джерело: Інтерфакс-Україна