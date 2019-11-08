Епіфаній заявив про «підтримку від одного з найдавніших Патріархатів»



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«Щиро радіємо звісткам з Африки: Олександрійський Патріархат офіційно визнав автокефалію Православної Церкви України», - заявив Епіфаній

Митрополит Епіфаній висловиви вдячність Блаженнійшому Папі і Патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору II

Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив вдячність Патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору II, який вперше пом’янув його ім’я як Предстоятеля Православної Церкви України у Диптиху Православних Церков під час богослужіння.

Про це 8 листопада говориться на сторінці Епіфанія у Facebook.

«Щиро радіємо звісткам з Африки: Олександрійський Патріархат офіційно визнав автокефалію Православної Церкви України», - заявив Епіфаній.

«Висловлюю щиру вдячність Блаженнійшому Папі і Патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору II, який сьогодні вперше пом’янув моє ім’я як Предстоятеля Православної Церкви України у Диптиху Православних Церков під час богослужіння у храмі Архангелів, що розташований у Каїрі. Для наших Церков це був справді історичний момент єднання у молитві: сьогодні у той самий час я звершив Божественну літургію у храмі великомученика Димитрія Солунського на Київщині в селі Бузова, за якою також молився та поминав Патріарха Олександрійського», - повідомив Предстоятель Православної Церкви України.

Епіфаній зауважив, що це «надзвичайно велика честь — відчувати справжню братерську підтримку від одного з найдавніших Патріархатів, першого за честю після Вселенського Патріархату».

«Упевнений: попереду у нас насичена та благотворна співпраця — у любові, мирі та єдності», - підкреслив Предстоятель Православної Церкви України.

Нагадаємо, глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

У свою чергу голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук розкритикував заяву міністра культури Володимира Бородянського.

Він вважає, що команда президента Володимира Зеленського продовжує політику п’ятого президента Петра Порошенка щодо церкви.