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Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти
фото з відкритих джерел

Касаційну скаргу організації «Інсайт» Верховний Суд України залишив без задоволення

Верховний Суд України підтримав право Патріарха Філарета висловлювати позицію Православної Церкви щодо одностатевих шлюбів. Про це йдеться на сайті Української православної церкви Київського патріархату.

«6 лютого 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу Громадської організації «Інсайт» на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 24 лютого 2021 року та постанову Київського апеляційного суду від 23 листопада 2021 року. Касаційну скаргу організації «Інсайт» Верховний Суд України залишив без задоволення», – йдеться в повідомленні.

Суд попередніх інстанцій дійшов висновку, що оцінка є вираженням суб'єктивної думки Патріарха Філарета, а не є твердженням про факт і такі висновки не можуть бути ані спростовані, ані підтверджені, а тому не можуть бути предметом спору.

Верховний Суд рішення Шевченківського районного суду м. Києва та постанову Київського апеляційного суду залишив без змін, постанова касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у інтерв’ю телеканалу «4 канал» свого часу заявив: «Епідемія коронавірусу це є покарання Боже за гріхи людей, а ми не думаємо, як визволитися від цієї епідемії. І правильно роблять уряди всіх держав, у тому числі і уряд нашої держави, що приймають міри застереження. Правильно. А причина коронавірусу? Причина це гріховність. Гріховність людства. У чому особливість гріха полягає? У тому, що відкрито добро не захищають, а захищають зло. І не тільки зло захищають, а його розповсюджують. Я маю на увазі, насамперед, одностатеві шлюби. Що це? Добро? Дітей вчать обирати собі стать. Не тієї статі дитина повинна бути, якої вона народилася, а вона сама повинна обрати собі стать. Що це? Добро? Це зло».

Ця заява Предстоятеля УПЦ Київського Патріархату обурила професійних ЛГБТ активістів і вони намагалися через суд змусити Патріарха Філарета надати спростування.

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Теги: ЛГБТ Філарет суд

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