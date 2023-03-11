Авторка проєкту про ЛГБТ-партнерства оцінила його підтримку в Раді

Депутатка Совсун: «Ми дуже пишаємось тим, що у нас дуже молодий парламент»

Авторка законопроєкту про «одностатеві партнерства» Інна Совсун не впевнена, що парламентарі його підпишуть. Попри дуже молодий парламент, у нього нульова історія підтримки ініціатив, які стосуються забезпечення прав ЛГБТ-спільноти. Про це народна депутатка Совсун заявила в інтерв'ю «Главкому».

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«Попри те, що ми дуже пишаємось тим, що у нас дуже молодий парламент, який мав би бути прогресивним, він більше реагує не на соціологічні дані, а на ті 20 негативних хейтерських коментарів, які хтось може прочитати», – зазначила Совсун.

Нардепка додала, що чим більше будуть висловлювати позицію ті люди, які підтримують ці зміни, тим більш вагомим це буде для парламентарів.

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«Є навіть такий досить відомий законопроєкт №5488, який пропонує визначити, що кримінальні злочини, вчинені відносно до людини за ознакою сексуальної орієнтації, вважаються hate crimes – злочинами, скоєними на основі ненависті. Автоматично за них передбачається підвищення покарання, так само як і за злочини на основі релігійної нетерпимості або ненависті до певної етнічності. То навіть такий дуже простий та очевидний законопроєкт, який, до речі, визнано євроінтеграційним, парламент поки не прийняв. Тому я реалістично оцінюю, що попереду ще великий шмат роботи», – пояснила вона.

Інна Совсун додала, що зараз усі відомі організації на підтримку ЛГБТ прицільно працюють з депутатами на першому етапі – з метою зібрати якомога більше підписів під законопроєктом перед його реєстрацією.

Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка.

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Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті.

Нагадаємо, що авторка законопроєкту Совсун розповіла, що постійно отримує погрози на свою адресу.