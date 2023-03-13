Авторка законопроєкту про ЛГБТ-партнерства пояснила, чому це потрібно для військових

Депутатка Совсун: «Для військових вирішення цих проблем є найнагальнішим»

Військові, які перебувають в одностатевих стосунках, стикаються з великою кількістю проблем, адже їхні стосунки не можуть бути засвідчені юридично. Наприклад, якщо вони отримають поранення та не в змозі будуть приймати медичні рішення за себе, їхній партнер/партнерка також не зможуть цього зробити. Про це «Главкому» повідомила авторка законопроєкту про «одностатеві партнерства» Інна Совсун.

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Якщо ухвалити законопроєкт, то такі рішення зможуть ухвалювати не тільки батьки, але й партнер.

«Тобто буде діяти передбачена нині процедура, коли жінка може приймати такі рішення за чоловіка, а в одностатевих пар немає такої можливості. Те саме стосується ще більш страшного права – прийняття рішення про поховання. Є й менш емоційно навантажені, але теж важливі речі – як право на успадкування, спільне майно, якісь соціальні виплати й так далі», – пояснила нардепка.

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Якщо спадкове питання можна вирішити через нотаріуса, то от питання медичних рішень і багато чого іншого так просто не вирішуються.

«Звісно, це можна юридично вирішити якимись окремими договорами, але навіщо? Чому ми повинні вигадувати якісь штучні обмеження, якщо є двоє людей, які кохають один одного і самі це визначили, але не мають тих самих можливостей, що є у гетеросексуальних пар?» – наголошує Совсун.

Совсун розповіла, що цей законопроєкт не стосується питання усиновлення дітей.

«Коли пара бере шлюб, автоматично будь-яке майно, яке вони набувають надалі, вважається спільним. У законопроєкті щодо реєстрування партнерств ми цього не пропонуємо, а зазначаємо, що в процесі укладання партнерства вони визначають статус майна на власний розсуд. Тобто партнери можуть прийняти рішення, що все майно залишається індивідуальним або підписати угоду про те, що все майно буде спільним», – ствердила народна депутатка.

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Через це інститут реєстрованих партнерств є цікавим і різностатевим парам, які з тих чи інших причин не хочуть вкладати шлюб, бо це тягне більше юридичних зобов‘язань та є юридично більш обтяженим щодо спільного майна.

Автори законопроєкту передбачили можливість подавати заяви про партнерства через «Дію». Буде альтернативна процедура реєстрації для осіб, які не можуть з‘явитися до органу реєстрації, – військовослужбовців або людей, які перебувають в закладах охорони здоров‘я.

Інна Совсун повідомила, що наразі немає статистики, скільки представників ЛГБТ наразі служать в армії. Багато з них не повідомляють про свою орієнтацію. З очевидних причин – оскільки, на жаль, не всі в колективі можуть сприйняти це позитивно чи нейтрально. Депутатка додала, що якщо є навіть невелика кількість людей, які нещасливі через якісь суспільні упередження, це треба виправляти.

Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка.

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Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті.

Нагадаємо, що Інна Совсун повідомила, як Путін допомагає українській ЛГБТ-спільноті.