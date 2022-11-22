Управляли рухом ешелонів РФ: посадовці «Укрзалізниці» отримали підозри

Чоловіки допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором

Служба безпеки викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині. Під час окупації регіону вони керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти Сил оборони на східному напрямку», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора. Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником «службы эксплуатации железных дорог» Куп’янська, а іншого – його заступником.

На цих «посадах» чоловіки допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів. Втім, після звільнення міста співробітники СБУ затримали одного з фігурантів. Інший – на початку деокупації втік до РФ, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні затримано представника «избирательной комиссии», яку загарбники створили під час захоплення обласного центру. Ця псевдоустанова виконувала завдання Кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ.