«Укрзалізниця» відновила ще один міжнародний рейс

Квитки вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів

«Укрзалізниця» відновлює міжнародне залізничне сполучення із Словаччиною. Потяг курсуватиме з 11 грудня. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«З 11 грудня повертається міжнародне сполучення Мукачево-Чоп-Чієрна-над-Тісоу-Кошице, що зв'яже зручний хаб у Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини», – зазначається у повідомленні.

Щоденно курсуватимуть:

Поїзд №960/961 Кошице-Мукачево. Відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.

Поїзд №962/963 Кошице-Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Поїзди проходитимуть через станцію Чоп: в напрямку Мукачево - о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26. Це дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице:

для тих, хто їде в напрямку Києва, підійдуть рейси поїздів №60 Чоп-Київ (відправка з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 Ужгород - Київ (відправка з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23);

для тих, хто прямує за кордон, підійде поїзд №45/46 Харків-Ужгород (через Київ) – він відправляється з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, до Чопа прибуває о 14:18.

«Квитки вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів. Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців», – зазначили в «Укрзалізниці».

Як раніше повідомлялося, Україна повністю припинила співпрацю в межах залізничної угоди між країнами Співдружності Незалежних Держав.

Також «Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків до Варшави.