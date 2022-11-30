Станції кільцевої електрички у Києві отримають нові назви (список)
Перейменування полегшить навігацію історичними районами столиці
Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві. Про це повідомила пресслужба УЗ.
«Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть», - йдеться в повідомленні.
В УЗ зазначають, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.
Пропонуються такі зміни:
- Рубежівський – парк Нивки.
- Зеніт – проспект Бандери.
- Троєщина – Воскресенка.
- Троєщина-2 – Райдужний.
- Київ-Дніпровський – парк Перемога.
- Київська-Русанівка – Русанівка.
- Лівий Берег – Березняки.
- Північна платформа станції Київ-Пасажирський – Центральний вокзал.
Нагадаємо, після чергової масованої ракетної атаки по енергетичних об’єктах України змінено графік курсування електричок.
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