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Станції кільцевої електрички у Києві отримають нові назви (список)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Станції кільцевої електрички у Києві отримають нові назви (список)
Нові назви більш точно відповідатимуть топоніміці столиці
фото з відкритих джерел

Перейменування полегшить навігацію історичними районами столиці

Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві. Про це повідомила пресслужба УЗ.

«Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть», - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначають, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

Пропонуються такі зміни:

  • Рубежівський – парк Нивки.
  • Зеніт – проспект Бандери.
  • Троєщина – Воскресенка.
  • Троєщина-2 – Райдужний.
  • Київ-Дніпровський – парк Перемога.
  • Київська-Русанівка – Русанівка.
  • Лівий Берег – Березняки.
  • Північна платформа станції Київ-Пасажирський – Центральний вокзал.

Нагадаємо, після чергової масованої ракетної атаки по енергетичних об’єктах України змінено графік курсування електричок.

Крім того, «Укрзалізниця» запровадила безлімітні поїздки: як придбати абонемент.

Раніше ми писали про те, що Україною курсує незвичайний поїзд – Потяг до перемоги.

Теги: Київ Укрзалізниця

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