Станції кільцевої електрички у Києві отримають нові назви (список)

Перейменування полегшить навігацію історичними районами столиці

Укрзалізниця ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві. Про це повідомила пресслужба УЗ.

«Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть», - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначають, що це полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

Пропонуються такі зміни:

Рубежівський – парк Нивки.

Зеніт – проспект Бандери.

Троєщина – Воскресенка.

Троєщина-2 – Райдужний.

Київ-Дніпровський – парк Перемога.

Київська-Русанівка – Русанівка.

Лівий Берег – Березняки.

Північна платформа станції Київ-Пасажирський – Центральний вокзал.

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