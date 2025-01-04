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Перші повнолітні українці вже отримали кошти за програмою «єКнига». Як подати заявку?

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Перші повнолітні українці вже отримали кошти за програмою «єКнига». Як подати заявку?
Проєкт «єКнига» реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій спільно з Міністерством цифрової трансформації та Українським інститутом книги
фото з відкритих джерел

Кошти можна використати на придбання паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою.

Більше ніж 50 тисяч  вісімнадцятирічних українців подали заявки на участь у програмі «єКнига». 3-го січня перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У повідомленні йдеться, що ці кошти можна буде використати на придбання паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою. Виплати можна витратити у книгарнях або на сайтах, які приєдналися до проєкту, протягом трьох місяців із дня нарахування. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Як скористатися програмою?

  • встановити застосунок Дія на смартфон;  
  • відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для «єКниги» в одному з банків-учасників програми;  
  • подати заяву в застосунку Дія.

Зауважимо, що проєкт «єКнига» реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій спільно з Міністерством цифрової трансформації та Українським інститутом книги.

«Цією ініціативою ми прагнемо не лише заохотити молодь до читання рідною мовою, але й підтримати українську книговидавничу галузь, виробничі потужності якої постраждали від російських обстрілів», – раніше зазначив зауважив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

До слова, Український інститут книги опублікував перелік книгарень, в яких можна придбати книги в межах програми «єКнига».

Нагадаємо, що у суботу 4 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий снігопад.

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Теги: книги Мінкульт молодь

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