Перші повнолітні українці вже отримали кошти за програмою «єКнига». Як подати заявку?

Проєкт «єКнига» реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій спільно з Міністерством цифрової трансформації та Українським інститутом книги

Кошти можна використати на придбання паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою.

Більше ніж 50 тисяч вісімнадцятирічних українців подали заявки на участь у програмі «єКнига». 3-го січня перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У повідомленні йдеться, що ці кошти можна буде використати на придбання паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою. Виплати можна витратити у книгарнях або на сайтах, які приєдналися до проєкту, протягом трьох місяців із дня нарахування. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Як скористатися програмою?

встановити застосунок Дія на смартфон;

відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для «єКниги» в одному з банків-учасників програми;

подати заяву в застосунку Дія.

Зауважимо, що проєкт «єКнига» реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій спільно з Міністерством цифрової трансформації та Українським інститутом книги.

«Цією ініціативою ми прагнемо не лише заохотити молодь до читання рідною мовою, але й підтримати українську книговидавничу галузь, виробничі потужності якої постраждали від російських обстрілів», – раніше зазначив зауважив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

До слова, Український інститут книги опублікував перелік книгарень, в яких можна придбати книги в межах програми «єКнига».

Нагадаємо, що у суботу 4 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий снігопад.