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Невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 4 січня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 4 січня
Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла
фото: glavcom.ua

Удень у більшості областей очікуються сильні пориви вітру

У суботу 4 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий снігопад. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, сьогодні випаде невеликий сніг, вночі на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 4 січня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в північних та центральних областях пориви 15-18 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Луганщині вночі та вдень 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла.

У Карпатах також випаде сніг; температура впродовж доби 7-12° морозу.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями, випаде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0° .

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Теги: снігопад прогноз погоди погода

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