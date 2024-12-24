Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Названо книги, які українці найчастіше купували за кошти «Зимової єПідтримки» (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Названо книги, які українці найчастіше купували за кошти «Зимової єПідтримки» (список)
Раніше Кабінет міністрів розпочав ще одну програму для підтримки української книги
фото з відкритих джерел

Усі українці, яким виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг

Вже 75 тис. українців та українок купили книжки із «Зимової єПідтримки», витративши понад 53,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Найчастіше зимову тисячу витрачали в таких книгарнях і видавництвах:

  • Bookchef;
  • КСД;
  • Віхола;
  • Vivat;
  • ВСЛ;
  • Readberry.

Топ-10 найпопулярніших книг, які купували українці за кошти держави

  1. «Тією горою є Ви» – Бріанна Вест
  2. «Покинь, якщо кохаєш» – Коллін Гувер;
  3. «Я бачу, вас цікавить пітьма» – Ілларіон Павлюк;
  4. «Малечі про інтимні речі» – Юлія Ярмоленко;
  5. «Книга Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією» – Володимир Станчишин;
  6. «Залишся, якщо кохаєш...» – Коллін Гувер;
  7. «Людина у пошуках сенсу» – Віктор Франкль;
  8. «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» – Джим Ловлесс;
  9. «Посібник з убивства для хорошої дівчинки» – Голлі Джексон;
  10. «Книга Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни» – Г. Д. Карлтон.
10 фото
На весь екран
фото: Telegram/«Дія»

Нагадаємо, усі українці, яким виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою. Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Як скористатися послугою

  1. у застосунку «Дія» виберіть «Сервіси» – «єКнига»;
  2. відкрийте рахунок в одному з банків зі списку;
  3. подайте заявку на виплату.

Раніше Кабінет міністрів розпочав ще одну програму для українців. Усі громадяни у віці від 18 років отримають по 908 грн на книжки.

Як відомо, з 1 грудня можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Кошти надійшли вже до 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

Читайте також:

Теги: книги українці гроші соцвиплати Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії
Нацвідбір на «Євробачення-2025». Стали відомі імена журі
Вчора, 11:08
У незалежній Україні День енергетика відзначають з 1993 року
День енергетика: привітання у прозі, віршах, листівках
22 грудня, 09:41
Кожного року 22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби України
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня, 00:05
На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу вартість
Названо головні критерії оренди житла для українців
21 грудня, 03:00
Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету
Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету
12 грудня, 16:58
Захисника призвали до армії у серпні 2024 року і він, не вагаючись, присягнув на вірність Україні
Поліг на Донеччині. Згадаймо Олександра Бунду
11 грудня, 09:00
Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом
Скільки грошей переказують українці з Польщі: офіційні дані
10 грудня, 10:11
Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос розповів про випадки СЗЧ
Генерал Кривонос пояснив, чому військові самовільно залишають свої частини
3 грудня, 11:55
Колишній Головком не вперше судиться з Пенсійним фондом, зокрема, виграв справи у 2021-2022 роках
Головнокомандувач ЗСУ при Порошенку відсудив у держави більшу пенсію
30 листопада, 17:01

Особисті фінанси

Названо книги, які українці найчастіше купували за кошти «Зимової єПідтримки» (список)
Названо книги, які українці найчастіше купували за кошти «Зимової єПідтримки» (список)
Українські посадовці пояснили, чому в їхніх деклараціях досі є російські рублі
Українські посадовці пояснили, чому в їхніх деклараціях досі є російські рублі
Виконувач обов'язків директора зруйнованого Донецького аеропорту продовжує отримувати зарплатню
Виконувач обов'язків директора зруйнованого Донецького аеропорту продовжує отримувати зарплатню
Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення
Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення
В українців, які мають російські чи білоруські рублі на рахунках, залишилося лічені дні? Роз’яснення Нацбанку
В українців, які мають російські чи білоруські рублі на рахунках, залишилося лічені дні? Роз’яснення Нацбанку
Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році
Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
30K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
15K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
13K
Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua