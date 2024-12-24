Названо книги, які українці найчастіше купували за кошти «Зимової єПідтримки» (список)

Раніше Кабінет міністрів розпочав ще одну програму для підтримки української книги

Усі українці, яким виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг

Вже 75 тис. українців та українок купили книжки із «Зимової єПідтримки», витративши понад 53,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Найчастіше зимову тисячу витрачали в таких книгарнях і видавництвах:

Bookchef;

КСД;

Віхола;

Vivat;

ВСЛ;

Readberry.

Топ-10 найпопулярніших книг, які купували українці за кошти держави

«Тією горою є Ви» – Бріанна Вест «Покинь, якщо кохаєш» – Коллін Гувер; «Я бачу, вас цікавить пітьма» – Ілларіон Павлюк; «Малечі про інтимні речі» – Юлія Ярмоленко; «Книга Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією» – Володимир Станчишин; «Залишся, якщо кохаєш...» – Коллін Гувер; «Людина у пошуках сенсу» – Віктор Франкль; «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» – Джим Ловлесс; «Посібник з убивства для хорошої дівчинки» – Голлі Джексон; «Книга Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни» – Г. Д. Карлтон.

Нагадаємо, усі українці, яким виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою. Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Як скористатися послугою

у застосунку «Дія» виберіть «Сервіси» – «єКнига»; відкрийте рахунок в одному з банків зі списку; подайте заявку на виплату.

Раніше Кабінет міністрів розпочав ще одну програму для українців. Усі громадяни у віці від 18 років отримають по 908 грн на книжки.

Як відомо, з 1 грудня можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Кошти надійшли вже до 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.