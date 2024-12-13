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Очільник OpenAI склав перелік книг, обов'язкових для прочитання

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Очільник OpenAI склав перелік книг, обов'язкових для прочитання
Сем Альтман щороку представляє перелік улюблених книг
фото із відкритих джерел

Засновник OpenAI Сем Альтман назвав 9 книг, здатних, на його думку, змінити життя

Засновник OpenAI Сем Альтман щороку складає персональний список книг, які рекомендує прочитати всім охочим. Із журналістами порталу Your Story він поділився назвами тих книг, які вважає обов'язковими до прочитання. Про це пише Ta’lim xabarlari.

До переліку улюблених книг бізнесмена увійшли:

  • «Від нуля до одиниці», Пітер Тіль. Американський бізнесмен, колишній виконавчий директор платіжної системи PayPal ділиться секретами, як досягти прогресу в будь-якій галузі та створити щось нове;
  • «Початок нескінченності. Пояснення, які змінюють світ», Девід Дойч. Науково-популярна книга британського фізика-теоретика про те, чи є межа людського прогресу;
  • «Бліц-масштабування», Рід Хоффман. Співзасновник соцмережі LinkedIn розповідає про те, як із крихітного стартапу створити світовий бізнес-гігант;
  • «Людина у пошуках сенсу», Віктор Франкл. Це мемуари психіатра про непереборну спрагу життя і силу волі. У роки Другої Світової війни Франкл понад три роки провів у нацистських концтаборах, у тому числі в Освенцимі, втративши всю родину;
  • «Думай повільно ... вирішуй швидко», Даніель Канеман. У цій книзі досліджуються дві системи мислення, які керують нашим прийняттям рішень, а також упередження, які формують людські судження;
  • «Штучний інтелект. Етапи, погрози, стратегії», Нік Бостром. Шведський філософ розмірковує про ризики, які несе розвиток штучного інтелекту;
  • «Переможець», Джек Уелч. Колишній гендиректор General Electric розповідає про внутрішню «кухню» великих та маленьких компаній – від конкуренції між підприємствами та вибору стратегії до досягнення співробітниками балансу між роботою та особистим життям;
  • «Таєниці Сенд-Хілл Роуд», Скотт Купор. Книга від американського інвестора про те, як власникам стартапу завоювати серця та уми інвесторів та отримати фінансування на розвиток проекту;
  • «О чудовий новий світ», Олдос Хакслі. Це дотепний роман-антиутопія про генетично програмоване «суспільство споживання», в якому розгортається трагічна історія Дикуна – «Гамлета» цього світу.

Як нагадало видання, компанія OpenAI цього тижня запустила Sora – свою революційну модель штучного інтелекту для генерації відео за текстовими описами. З сьогоднішнього дня нова модель стала доступною на сайті Sora.com для платних користувачів ChatGPT у США та «більшості інших країн», при цьому країни-агресоки Росії у цьому списку немає. 

Теги: штучний інтелект книги бізнесмен

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