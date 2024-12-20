Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Це книга про мою війну». Залужний випустив перший рукопис

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як пояснює Залужний, це «книга про його війну»
фото: Telegram / Валерій Залужний

«Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш»

Екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою «Моя війна». Про це він заявив у соцмережах.

Зазначається, що «Моя війна» – це перша книга з трилогії, над якою Залужний почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи «збирала до купи» та редагувала дружина генерала, зауважив він.

«Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення. Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!» – зазначив генерал.

Як пояснює Залужний, це «книга про його війну». 

«По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті – війну з обставинами, які стають перепонами у житті», – пояснив посол України.

Валерій Залужний висловив сподівання, що читачам буде цікаво ознайомитися з книгою, і також зауважив, що сподівається на зустрічі і розмови з читачами.

На сайті видавництва йдеться, що «Моя війна» – перша частина трилогії, яку становитимуть книжки «Моя війна», «Наша війна» та «Їхня війна». Книжка має 248 сторінок.

Раніше, 22 серпня, у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику. 

В інтерв’ю «Главкому» Людмила Долгоновська розповіла, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вносив мінімальні правки до книги про нього, однак не повідомив авторці, чи сподобався йому рукопис. 

Читайте також:

Теги: Валерій Залужний бібліотека дружина посол війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідчі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують уламки ракет КН-23, якими Росія атакувала Україну
Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами – CNN
24 листопада, 02:12
Інформацію про знищене російськими військами житло почали збирати до реєстру у квітні 2024 року
Стало відомо, коли українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ
3 грудня, 17:48
У 2025 році витрати на статтю «Національна оборона» у бюджеті РФ складають рекордні 13,5 трлн рублів
Держдума РФ затвердила федеральний бюджет з рекордними витратами на армію
21 листопада, 14:01
Михаель Бродський розповів про стосунки РФ та Ізраїля
«Росія – точно нам не ворог». Ізраїльський дипломат пояснив позицію своєї держави
2 грудня, 08:46
Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу. Зустріч на полях Генасамблеї ООН, 2023 рік
Ізраїльський дипломат: Ми чекаємо на Зеленського
2 грудня, 15:09
Ситуація на фронті 9 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2024 року
9 грудня, 00:56
Україна готова, аби на її території розмістили контингент із західних військовослужбовців
Польща готова відправити миротворців до України, але є нюанс
12 грудня, 13:56
Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом
Стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів
12 грудня, 22:57
Допомога США демонструє, що терор Путіна не повинен спрацювати – Зеленський
Допомога США демонструє, що терор Путіна не повинен спрацювати – Зеленський
13 грудня, 21:24

Життя

Померла засновниця театру «Арабески» Світлана Олешко
Померла засновниця театру «Арабески» Світлана Олешко
«Це книга про мою війну». Залужний випустив перший рукопис
«Це книга про мою війну». Залужний випустив перший рукопис
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами
Найдавніша мармурова плита з біблійними заповідями пішла з молотка
Найдавніша мармурова плита з біблійними заповідями пішла з молотка
Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці
Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
11K
Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти
5945
Театр Франка анонсував нову гучну постановку
3193
Втрати ворога станом на 20 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua