«Це книга про мою війну». Залужний випустив перший рукопис

Як пояснює Залужний, це «книга про його війну»

«Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш»

Екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою «Моя війна». Про це він заявив у соцмережах.

Зазначається, що «Моя війна» – це перша книга з трилогії, над якою Залужний почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи «збирала до купи» та редагувала дружина генерала, зауважив він.

«Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення. Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!» – зазначив генерал.

Як пояснює Залужний, це «книга про його війну».

«По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті – війну з обставинами, які стають перепонами у житті», – пояснив посол України.

Валерій Залужний висловив сподівання, що читачам буде цікаво ознайомитися з книгою, і також зауважив, що сподівається на зустрічі і розмови з читачами.

На сайті видавництва йдеться, що «Моя війна» – перша частина трилогії, яку становитимуть книжки «Моя війна», «Наша війна» та «Їхня війна». Книжка має 248 сторінок.

Раніше, 22 серпня, у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику.

В інтерв’ю «Главкому» Людмила Долгоновська розповіла, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вносив мінімальні правки до книги про нього, однак не повідомив авторці, чи сподобався йому рукопис.