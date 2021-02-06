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    Суспільство

    Першій леді – 43: Зеленський віршами привітав дружину з днем народження

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    <p>Олені Зеленській сьогодні виповнилося 43 роки</p> - Першій леді – 43: Зеленський віршами привітав дружину з днем народження

    Олені Зеленській сьогодні виповнилося 43 роки

    Глава держави відзначив вирішальну роль Олени Зеленської в його кар'єрі

    Президент Володимир Зеленський в суботу, 6 лютого, привітав дружину Олену з днем народження. Віршоване привітання глава держави розмістив в Instagram.

    У побажаннях він висловив подяку першій леді за підтримку і за дітей, а також відзначив вирішальну роль Олени Зеленської в його кар'єрі.

    Як відомо, Олені Зеленській сьогодні виповнилося 43 роки. Вона народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі.

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    Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.

    ЗМІ дізналися, що попри карантин Зеленський влаштував вечірку на день народження (відео).

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      Теги: свята Володимир Зеленський президент Олена Зеленська перша леді
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