Першій леді – 43: Зеленський віршами привітав дружину з днем народження

Глава держави відзначив вирішальну роль Олени Зеленської в його кар'єрі

Президент Володимир Зеленський в суботу, 6 лютого, привітав дружину Олену з днем народження. Віршоване привітання глава держави розмістив в Instagram.

У побажаннях він висловив подяку першій леді за підтримку і за дітей, а також відзначив вирішальну роль Олени Зеленської в його кар'єрі.

Як відомо, Олені Зеленській сьогодні виповнилося 43 роки. Вона народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі.

Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.

ЗМІ дізналися, що попри карантин Зеленський влаштував вечірку на день народження (відео).