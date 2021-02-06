Першій леді – 43: Зеленський віршами привітав дружину з днем народження
Олені Зеленській сьогодні виповнилося 43 роки
Глава держави відзначив вирішальну роль Олени Зеленської в його кар'єрі
Президент Володимир Зеленський в суботу, 6 лютого, привітав дружину Олену з днем народження. Віршоване привітання глава держави розмістив в Instagram.
У побажаннях він висловив подяку першій леді за підтримку і за дітей, а також відзначив вирішальну роль Олени Зеленської в його кар'єрі.
Як відомо, Олені Зеленській сьогодні виповнилося 43 роки. Вона народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі.
Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.
ЗМІ дізналися, що попри карантин Зеленський влаштував вечірку на день народження (відео).