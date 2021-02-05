Попри карантин: як Зеленський влаштував вечірку на день народження (відео)

За підрахунками журналістів, святкування дня народження Володимира Зеленського тривало близько вісім годин

Президент відсвяткував своє 43-річчя у колі близько 30 гостей, попри карантинні обмеження, яких він закликав дотримуватись

Попри карантинні обмеження, президент України Володимир Зеленський 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження у квартирі співвласника студії «Квартал-95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві.

Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми».

За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці. Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діють з 25 січня по 28 лютого, забороняється проведення масових заходів, «в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри».

Святкування відбулось у будинку на Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, оформлені на кіпрську фірму Олени Зеленської. Водночас, за даними «Схем», сам захід відбувся в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії «Квартал-95» та близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

Серед гостей свята журналісти зафіксували представників влади. Зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. Та, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Також були учасники «Кварталу-95» Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер «Слуги народу» Олексій Кірющенко.

За підрахунками журналістів, святкування тривало близько вісім годин.

«Схеми»звернулись до пресслужби президента з проханням про коментар. У запиті журналісти поцікавились, чому Зеленський вважає прийнятним у розпал карантину влаштовувати вечірку на декілька десятків гостей, ще й без захисних масок, та який приклад він цим подає для інших громадян.

Також журналісти запитали, на яких умовах Тімур Міндіч надав квартиру для святкування і чи не вбачає президент ризиків у приятелюванні із товаришем та бізнес-партнером олігарха.

Відповіді з Офісу президента на момент публікації «Схеми» не отримали.

Раніше народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олександр Качура розповів, як депутати його фракції вітали президента України Володимира Зеленського з днем народження.

Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.