Зеленський у свій день народження похизувався біцепсами

Президент опублікував фотографію зі спортзалу в день свого народження

Сьогодні Зеленському виповнилося 43 роки

Шостому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні виповнилося 43 роки. Свій день народження він почав зі спортзалу. Фото опубліковано на сторінці Зеленського в Instagram.

«7 на годиннику. 43 по паспорту. 30 в душі», - підписав фото президент.

Отже, Зеленський зробив селфі в спортзалі і написав, що почувається значно молодшим.

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У понеділок, 25 січня, Володимир Зеленський святкує день народження. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко на своїй сторінці в мережі Facebook з цььго приводу озвучив три основні побажання очільнику держави.

Також повідомлялося, що сьогодні Володимир Зеленський прокоментував напад на українського підлітка в Парижі.