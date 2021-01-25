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    Зеленський у свій день народження похизувався біцепсами

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    Президент опублікував фотографію зі спортзалу в день свого народження - Зеленський у свій день народження похизувався біцепсами
    Президент опублікував фотографію зі спортзалу в день свого народження
    Фото: Володимир Зеленський

    Сьогодні Зеленському виповнилося 43 роки

    Шостому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні виповнилося 43 роки. Свій день народження він почав зі спортзалу. Фото опубліковано на сторінці Зеленського в Instagram.

    «7 на годиннику. 43 по паспорту. 30 в душі», - підписав фото президент.

    Отже, Зеленський зробив селфі в спортзалі і написав, що почувається значно молодшим.

    У понеділок, 25 січня, Володимир Зеленський святкує день народження. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко на своїй сторінці в мережі Facebook з цььго приводу озвучив три основні побажання очільнику держави. 

    Також повідомлялося, що сьогодні Володимир Зеленський прокоментував напад на українського підлітка в Парижі.

     

    Теги: спорт свята селфі Володимир Зеленський президент Instagram
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