Зеленський у свій день народження похизувався біцепсами
Сьогодні Зеленському виповнилося 43 роки
Шостому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні виповнилося 43 роки. Свій день народження він почав зі спортзалу. Фото опубліковано на сторінці Зеленського в Instagram.
«7 на годиннику. 43 по паспорту. 30 в душі», - підписав фото президент.
Отже, Зеленський зробив селфі в спортзалі і написав, що почувається значно молодшим.
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У понеділок, 25 січня, Володимир Зеленський святкує день народження. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко на своїй сторінці в мережі Facebook з цььго приводу озвучив три основні побажання очільнику держави.
Також повідомлялося, що сьогодні Володимир Зеленський прокоментував напад на українського підлітка в Парижі.