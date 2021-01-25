Тролінг до дня народження Зеленського: депутат забронював президенту номер в готелі Ростова-на-Дону

Один важливий момент: курити айкоси заборонено, тому спеціально взяв з балконом, - написав Гончаренко

Гончаренко каже, що президент працює вже більше двох тижнів, а тому йому варто відпочити

Народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко привітав президента Володимира Зеленського з днем народження і приготував йому місце для відпочинку. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

За словами парламентаря, президент працює вже більше двох тижнів, а тому йому варто відпочити.

«А що може бути краще за відпочинок у мальовничому місті Ростов? Забронював вам готель на першу пору, далі уже самі облаштуєтесь, розберетесь. Один важливий момент: курити айкоси заборонено, тому спеціально взяв з балконом. Пензлюй. Те», ‒ написав Гончаренко.

Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.

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