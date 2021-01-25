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    «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському

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    <div>Привітання президенту Володимиру Зеленському висміяли і розкритикували&nbsp;</div> <span></span> - «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському
    Привітання президенту Володимиру Зеленському висміяли і розкритикували 
    Фото з відкритих джерел

    Одні коментатори питають, чи цей пост – тролінг, інші цікавляться, що курять в оточенні президента

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пафосно привітав президента Володимира Зеленського, за що отримав у коментарях до свого есе шквал критики і сарказму.  Зокрема, Подоляк у своєму філософському «трактаті» стварджує, що чинний президент «абсолютно інший» для країни, в якій «завжди вважалася вишуканою доблестю своєрідна хутірська хитрість».

    «Обдурити при першій-ліпшій можливості. Хоч на трошки. Навіть собі на шкоду. Просто тому, що так прийнято. Він же запропонував стати нам трішки іншими. Більш дорослими, чи що. Більш сучасними. Чеснішими. І менш заздрісними, менш ниючими про свої невдачі або нескінченно жаліючими самих себе», - так розлого Подоляк підійшов до самого привітання і побажань президенту, які радник Єрмака написав лише в кінці чималого тексту.

    «Що далі? Все теж. Терпіти і йти вперед. «Перепродумати» мораль. Вибудувати нові відносини. Повернути довіру суспільства до держави. Переписати суспільний договір. Остаточно обнулити традиційні злодійські традиції в політиці. Зробити державу максимально прозорою. Повернути поняття справедливість. Перетерпіти все образи опонентів. Прийняти той факт, що фейк - новий ідол нового часу. А головне - продовжувати кожен день брати на себе відповідальність. Бути лідером, якого ніколи не було в сучасній Україні і який не про свою кишеню і не про обман. З днем народження, мій Президент! Хай щастить. Не сумніваюся, що у Вас все вийде і ми, нарешті, побачимо успішну сучасну Україну», - завершив свій пост-привітання президенту Подоляк.

    Ці дифірамби українці не оцінили і жорстко висміяли автора посту. Зокрема, дописувачі «Фейсбук» нагадали Подолюку, як виглядає пам’ятник підлабузництву у Чехії, розмістивши в коментарях до «оди» відповідне фото. 

    Пам'ятник підлабузництву. Двір галереї Futura, Прага
    Пам'ятник підлабузництву. Двір галереї Futura, Прага

    «Ви читали книгу класика американської літератури Герберта Дж. Уеллса «Росія в імлі» і розділ в ній «Кремлівський мрійник»?! Мабуть читали, бо по її мотивам ви написали цей пост. Але Зеленський не має якостей прозорливого генія Леніна (хто б що про нього не казав!). Як казав ще один класик: «Не вірю!!», - написала користувачка «Фейсбук».

    Інший зауважує Подоляку, що той «забув відосік додати» з обіцянками Зеленського.

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    «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському
    «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському
    «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському
    «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському
    «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському
    «Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському

    Також радника голови Офісу президента питають, чи сам він вірить у те, що написав. «Іноді краще взагалі нічого не писати. Або сухо привітати начальство. Чим ось так от. У цьому радянському комсомольсько-партійному стилі про Ілліча», - йдеться в коментарі.

    Одні коментатори питають, чи цей пост – тролінг, інші цікавляться, що курять в оточенні президента.

    Шостому президенту України Володимиру Зеленському 25 січня виповнюється 43 роки. Свій день народження він почав зі спортзалу, звідки зробив селфі. 

    Теги: українці Володимир Зеленський соціальні мережі президент Офіс президента радник
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