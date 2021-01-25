«Що ви там курите?» Радник Єрмака спровокував хвилю обурення своїм підлабузницьким вітанням Зеленському

Одні коментатори питають, чи цей пост – тролінг, інші цікавляться, що курять в оточенні президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пафосно привітав президента Володимира Зеленського, за що отримав у коментарях до свого есе шквал критики і сарказму. Зокрема, Подоляк у своєму філософському «трактаті» стварджує, що чинний президент «абсолютно інший» для країни, в якій «завжди вважалася вишуканою доблестю своєрідна хутірська хитрість».

«Обдурити при першій-ліпшій можливості. Хоч на трошки. Навіть собі на шкоду. Просто тому, що так прийнято. Він же запропонував стати нам трішки іншими. Більш дорослими, чи що. Більш сучасними. Чеснішими. І менш заздрісними, менш ниючими про свої невдачі або нескінченно жаліючими самих себе», - так розлого Подоляк підійшов до самого привітання і побажань президенту, які радник Єрмака написав лише в кінці чималого тексту.

«Що далі? Все теж. Терпіти і йти вперед. «Перепродумати» мораль. Вибудувати нові відносини. Повернути довіру суспільства до держави. Переписати суспільний договір. Остаточно обнулити традиційні злодійські традиції в політиці. Зробити державу максимально прозорою. Повернути поняття справедливість. Перетерпіти все образи опонентів. Прийняти той факт, що фейк - новий ідол нового часу. А головне - продовжувати кожен день брати на себе відповідальність. Бути лідером, якого ніколи не було в сучасній Україні і який не про свою кишеню і не про обман. З днем народження, мій Президент! Хай щастить. Не сумніваюся, що у Вас все вийде і ми, нарешті, побачимо успішну сучасну Україну», - завершив свій пост-привітання президенту Подоляк.

Ці дифірамби українці не оцінили і жорстко висміяли автора посту. Зокрема, дописувачі «Фейсбук» нагадали Подолюку, як виглядає пам’ятник підлабузництву у Чехії, розмістивши в коментарях до «оди» відповідне фото.

Пам'ятник підлабузництву. Двір галереї Futura, Прага

«Ви читали книгу класика американської літератури Герберта Дж. Уеллса «Росія в імлі» і розділ в ній «Кремлівський мрійник»?! Мабуть читали, бо по її мотивам ви написали цей пост. Але Зеленський не має якостей прозорливого генія Леніна (хто б що про нього не казав!). Як казав ще один класик: «Не вірю!!», - написала користувачка «Фейсбук».

Інший зауважує Подоляку, що той «забув відосік додати» з обіцянками Зеленського.

Також радника голови Офісу президента питають, чи сам він вірить у те, що написав. «Іноді краще взагалі нічого не писати. Або сухо привітати начальство. Чим ось так от. У цьому радянському комсомольсько-партійному стилі про Ілліча», - йдеться в коментарі.

Одні коментатори питають, чи цей пост – тролінг, інші цікавляться, що курять в оточенні президента.

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