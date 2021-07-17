Замість реформування «Укрзалізниці» влада планує вдарити по кишенях українців

ТСК, яка розслідує зловживання і корупцію на «Укрзалізниці», пропонує підвищити тарифи на перевезення

Звіт за 6 місяців роботи ТСК, яка розслідує зловживання і корупцію на «Укрзалізниці» – це здебільшого правильний і дуже корисний документ, який відображає реальний стан справ на підприємстві. За виключенням одного, але кричущого моменту – підняття тарифів на перевезення. Про це заявив член ТСК щодо «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв.

«Більшість членів ТСК по «УЗ» – це представники провладної партії «Слуга народу», і вони всі голосували за цей звіт. На жаль, мою думку не захотіли почути, хоча я глибоко переконаний, що підняття тарифів у підсумку обернеться катастрофою для залізниці. Це не вирішення проблеми, це жорсткий удар по кишенях українців і українського бізнесу, який сьогодні й так переживає скрутні часи через коронавірус та карантинні обмеження», – обурюється народний обранець.

На думку Бондарєва, такі висновки – це простий спосіб для «Слуг» отримати політичні дивіденди від президента за буцімто швидке вирішення проблем.

«Я погоджуюся із 90% того, що написано у звіті. Підписуюся під кожною літерою про те, що менеджмент підприємства, який був причетний до корупції треба посадити, а з наглядової ради треба гнати в шию дармоїдів, як наших так і іноземних. Але не з підняттям тарифів. Це не вирішення проблеми – це чергове латання дірок», – переконаний народний депутат.

Водночас Костянтин Бондарєв наголосив на необхідності розроблення чіткого послідовного плану дій щодо розвитку компанії та виведення її з глибокої кризи. Втім, на переконання політика на це не вистачає політичної волі ані у менеджменту компанії, ані у представників влади та профільного міністерства.

«Необхідний час і воля для того, щоб зайнятися реструктуризацією боргів, щоб повністю змінити систему закупівель і зробити її прозорою, щоб провести аудит вартості і якості послуг, які надаються населенню і бізнесу. Для цього всього потрібен час, довіра і політична воля, і цього всього на сьогоднішній день, на жаль, немає у представників влади», – резюмував народний депутат.

Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на вантажні перевезення, заявлене «Укрзалізницею», є одним із найбільш економічно необґрунтованих підвищень тарифів на послуги держмонополії та призведе ситуацію в паливно-енергетичному комплексі до катастрофічного стану. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодаців паливно-енергетичного комплексу України (ФРУПЕК) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.