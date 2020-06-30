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    Суспільство

    Під час засідання Криворізької міськради у депутата зупинилося серце

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    Олександр Бризецький - Під час засідання Криворізької міськради у депутата зупинилося серце
    Олександр Бризецький

    Депутату було 64 роки

    У Кривому Розі помер керівник департаменту регулювання містобудування та земельних відносин виконкому Криворізької міськради Олександр Бризецький. Під час пленарного засідання у депутата зупинилося серце. Про це повідомили у пресслужбі  Криворізької міськради.

    «Сьогодні, під час сесії міської ради, до кінця виконуючи свої службові обов'язки, від зупинки серця помер керівник департаменту регулювання містобудівної діяльності і земельних відносин виконкому міської ради Олександр Бризецький», – йдеться в повідомленні.

    Співчуття у зв'язку зі смертю Бризецького висловили його колеги і міський голова Кривого Рогу. 

    Олександр Бризецький народився 25 березня 1956 року у селі Михайлівка Запорізької області. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. З 1999 по 2003 роки працював заступником міського голови Кривого Рогу з питань діяльності виконавчих органів ради.

    З 2010 року і до останнього дня очолював управління земельних ресурсів, зараз - департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради. Більше 32 років Олександр Федорович віддав службі в органах місцевого самоврядування. Він – кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради - нагрудного знака «За заслуги перед містом».

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    міськрада депутат Кривий Ріг смерть
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