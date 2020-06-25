У Харкові під час матчу помер футболіст-любитель



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Медики, які прибули на місце, не змогли реанімувати футболіста, у якого сталася зупинка серця

25-річний футболіст помер під час матчу любителів в Харкові.

Трагедія сталася ввечері в середу, 24 червня, на одному зі штучних полів поруч зі стадіоном «Металіст». За попередніми даними, гравцеві стало погано вже через декілька хвилин після початку поєдинку.

Медики, які прибули на місце, не змогли реанімувати футболіста, у якого сталася зупинка серця. Непрямий масаж серця не допоміг — гравець помер, не приходячи до тями. Медики констатували смерть о 22:45 за київським часом.

Джерело: Sport.ua