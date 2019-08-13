Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун



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З Офісу президента поспілкуватися з мітингувальниками вийшов радник президента Михайло Радуцький

Організатори акції стверджують, що «не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям»

Під Офісом президента мітингують кілька сотень людей, більшість з яких - працівники медичних установ та лікарських об’єднань.

Про це повідомляє кореспондент УНН.

Організатори акції стверджують, що «не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям».

На мітингу чутно вигуки «Супрун, геть» і «Супрун, ганьба».

За словами одного з координаторів акції, координатора медичної служби Євромайдану Андрія Гука, три роки діяльності останніх урядів «показали неспроможність виконувати дієву реформу охорони здоров'я».

«Ми сюди прийшли, щоб налагодити діалог з новою адміністрацією Офісу президента, для того, щоб знайти консенсус в подальшому проведенні реформ охорони здоров'я», - сказав Гук.

Активіст говорить, що очікує сьогодні зустрічі з представників влади.

Як повідомляється, з Офісу президента на Банкову вже вийшов радник президента Михайло Радуцький. Наразі він спілкується з організаторами акції.