Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун
Організатори акції стверджують, що «не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям»
Під Офісом президента мітингують кілька сотень людей, більшість з яких - працівники медичних установ та лікарських об’єднань.
Про це повідомляє кореспондент УНН.
Організатори акції стверджують, що «не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям».
На мітингу чутно вигуки «Супрун, геть» і «Супрун, ганьба».
За словами одного з координаторів акції, координатора медичної служби Євромайдану Андрія Гука, три роки діяльності останніх урядів «показали неспроможність виконувати дієву реформу охорони здоров'я».
«Ми сюди прийшли, щоб налагодити діалог з новою адміністрацією Офісу президента, для того, щоб знайти консенсус в подальшому проведенні реформ охорони здоров'я», - сказав Гук.
Активіст говорить, що очікує сьогодні зустрічі з представників влади.
Як повідомляється, з Офісу президента на Банкову вже вийшов радник президента Михайло Радуцький. Наразі він спілкується з організаторами акції.