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    Суспільство

    Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун

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    З Офісу президента поспілкуватися з мітингувальниками вийшов радник президента Михайло Радуцький - Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун
    З Офісу президента поспілкуватися з мітингувальниками вийшов радник президента Михайло Радуцький

    Організатори акції стверджують, що «не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям»

    Під Офісом президента мітингують кілька сотень людей, більшість з яких - працівники медичних установ та лікарських об’єднань.

    Про це повідомляє кореспондент УНН.

    Організатори акції стверджують, що «не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям».

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    На мітингу чутно вигуки «Супрун, геть» і «Супрун, ганьба».

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    Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун
    Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун
    Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун
    Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун
    Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун
    Під Офісом президента кілька сотень людей вимагають відставки Супрун

    За словами одного з координаторів акції, координатора медичної служби Євромайдану Андрія Гука, три роки діяльності останніх урядів «показали неспроможність виконувати дієву реформу охорони здоров'я».

    «Ми сюди прийшли, щоб налагодити діалог з новою адміністрацією Офісу президента, для того, щоб знайти консенсус в подальшому проведенні реформ охорони здоров'я», - сказав Гук.

    Активіст говорить, що очікує сьогодні зустрічі з представників влади.

    Як повідомляється, з Офісу президента на Банкову вже вийшов радник президента Михайло Радуцький. Наразі він спілкується з організаторами акції.

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