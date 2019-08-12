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    Здоровье

    Супрун объяснила народу, как правильно писать ее имя

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    Супрун объяснила народу, как правильно писать ее имя
    facebook.com/ulanasuprun

    «Называть вещи своими именами важно для того, чтобы действительно делать изменения. Называть людей своими именами полезно для эффективного общения»

    В этом уверена и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, которая подчеркнула: ее имя следует писать без мягкого знака как в украинском, так и в русском языке. Об этом Супрун написала в Facebook.

    «Уляна - имя, в котором не нужно ставить мягкий знак. Подозреваю, что многие люди делают это с учетом написания этого имени в русском варианте. Согласно украинскому правописанию правильно писать Уляна, без мягкого знака. Разные языки - разные имена. Даже когда вы пишете мое имя на русском, правильно писать Уляна», - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

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    facebook.com/ulanasuprun

    По ее словам, эта маленькая деталь является важным минимум при установлении контакта и налаживании здоровой коммуникации.

    «Надо всегда быть внимательными к деталям, потому что в них способны прятаться очень глубокие культурные и даже цивилизационные различия», - подчеркнула Уляна Супрун.

    ____11.08.33
    facebook.com/ulanasuprun

    И.о. министра здравоохранения рассказывает советы на самые разные темы - от грудного вскармливания до борьбы с избыточным весом. Помимо этого, она рушит стереотипы - например, что при ангине нельзя есть холодные продукты. Наоборот Супрун разрешает мороженое. 

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    Уляна Супрун фотография Facebook
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