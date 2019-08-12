Нардеп висміяв Уляну Супрун, яка ходить на роботу пішки



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Народного обранця дивує, що міністерка не їздить на роботу на авто

Народний депутат Верховної Ради восьмого скликання Аркадій Корнацький сьогодні поділився своїми враженнями від зустрічі із в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. Зокрема, він посміявся з того, що чиновниця ходить на роботу пішки.

«Щойно по дорозі на роботу зустрів в.о. міністра так званої охорони здоров'я Уляну Супрун. Йшла пішки по Шовковичній в сторону з Маріїнського парку, де розташоване МОЗ, як завжди із торбинкою за плечима. Хто скаже, до чого б це?», - написав нардеп на своїй сторінці у «Фейсбук».

Між іншим, як зауважують читачі у коментарях до допису, керівниця МОЗ так ходить на роботу усі п’ять років.

Раніше Корнацький з нецензурними словами прокоментував заяву прем’єра Володимира Гройсмана щодо інтерв’ю Порошенка.

Слід зазначити, що восени минулого року Корнацький заявив, що написав заяву про вихід з фракції БПП. Але офіційно про його вихід було оголошено лише в травні 2019 року, разом з Найємом, Заліщук та Лещенком. В Раду Корнацький потрапив по мажоритарці як кандидат від БПП.