Супрун б’є на сполох через те, що Зеленський ігнорує вакцинацію



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Показники вакцинації серед дітей знизилися з понад 90% у 1990-х до 70% у 2000-х і менше ніж до 50% у 2014 році

Супрун зауважила, що в нинішніх умовах ігнорувати питання вакцинації на національному рівні вкрай небезпечно

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поскаржилася, що у президента ігнорують її заклики скликати засідання РНБО щодо питання вакцинації населення.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Моєю першою ініціативою після приходу в Міністерство охорони здоров'я України було звернення до РНБО із закликом скликання засідання щодо питання вакцинації населення. Ні публічні, ні офіційні звернення не допомогли. Першими листами новому президенту Володимиру Зеленському і секретарю РНБО Олександру Данилюку теж були заклики скликати засідання РНБО на цю тему. До цього часу ми не отримали відповіді та визначеної дати засідання», - заявила Супрун.

За її словами, ситуація виглядає так, «що досі немає розуміння, що вакцинація є не менш важливою, ніж забезпечення військовослужбовців зброєю чи впровадження стандартів НАТО».

«Без колективного імунітету і вакцинації як пріоритету перших осіб країни - ми не зможемо захистити Україну. Без розгляду питань щодо імунопрофілактики на засіданні РНБО з відповідними рішеннями, теза про цінність людського життя залишатиметься лише декларацією, не підкріпленою конкретними діями», - заявила очільниця МОЗу.

«Це добре усвідомлюють наші західні партнери. Тому питання вакцинації широко комунікують, а перші особи беруть активну участь у кампаніях із закликом вакцинуватися. Для всього цивілізованого світу сьогодні серйозним викликом є протидія потужним антивакцинаторським кампаніям та недовірі до державних систем охорони здоров’я. У нас же це питання ігнорується. Попри це, тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій й інформаційних операцій Росії, що поширює брехню та міфи про вакцини, аби підірвати довіру людей до вакцинації», - підкреслила вона.

Супрун зауважила, що в таких умовах ігнорувати питання вакцинації на національному рівні вкрай небезпечно.

«Наразі маємо не найкращу статистику охоплення щепленнями, а рівень захворюваності на інфекційні хвороби стабільно високий. До прикладу, показники вакцинації серед дітей знизилися з понад 90% у 1990-х до 70% у 2000-х і менше ніж до 50% у 2014 році. Зокрема протягом останніх шести років в Україні відзначається ріст захворюваності на гемофільну інфекцію в 10 разів, на кашлюк в 3,5 рази, захворюваність на дифтерію зросла у 2,5 рази, на правець — у 2 рази. На стабільно високих позначках тримається захворюваність на гострий та хронічний гепатит В. Наразі маємо найбільший за часи незалежності України підйом захворюваності на кір. Так у 2017 році було повідомлено про 4 782 випадки, у 2018 — про 54 810 випадків. Станом на середину 2019 року повідомлено про понад 54 тисячі випадків. З початку спалаху померло 39 людей. Ігнорувати таку ситуацію небезпечно», - заявила очільниця МОЗу.

«Вакцини є. Але щоби підняти рівень вакцинації до високого рівня, потрібна консолідація зусиль усієї держави та її партнерів як всередині, так і зовні. Передусім важливо інформаційно підтримати заплановані заходи з імунізації серед населення та максимально стимулювати заходи з вакцинації на різних рівнях. Лише своїми зусиллями МОЗ України значно важче зробити вакцинацію пріоритетом для представників місцевої влади. Але підняти це питання на національний рівень може засідання РНБО», - підкреслила Супрун.

Вона повідомила, що ситуація потребує оперативного втручання. «Наразі ми маємо ще трохи часу, щоб запланувати необхідні заходи і почати їхню реалізацію. Адже осінньо-зимовий період - час підвищення кількості випадків інфекційних захворювань», - зауважила очільниця МОЗу.

Нагадаємо, президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман заявив, що Канада та США тиснуть на президента Володимира Зеленського з метою залишити Уляну Супрун на посаді очільника МОЗу.