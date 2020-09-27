Вірусолог з США розповів про «хитрість» коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У частини пацієнтів з важким перебігом Covid–19 була порушена інтерферонна відповідь

Американський вірусолог Шейн Кротті назвав головну «хитрість» нового типу коронавірусу Covid–19.

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, в цьому виражається уповільнена реакція організму інфекцію, яка в нього вторглася.

Він додав, що «хитрість» полягає в ухиленні від початкового вродженої відповіді імунної системи протягом значного часового періоду.

«Зокрема, уникнути ранньої відповіді інтерферону I типу», – уточнив Кротті.

Дослідження американських вчених про те, що вирішальне значення при тяжкому перебігу хвороби може мати недолік інтерферону, були опубліковані в журналі Science.

У частини пацієнтів з важким перебігом Covid–19 була порушена інтерферонна відповідь «через генетичні відхилення або через небажані антитіла», які атакують інтерферон.

Також з'ясувалося, що 94 відсотки пацієнтів, антитіла яких атакували інтерферон, – чоловіки. Це пояснює більш часті випадки важкого перебігу захворювання серед чоловіків.