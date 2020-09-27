Вірусолог з США розповів про «хитрість» коронавірусу
У частини пацієнтів з важким перебігом Covid–19 була порушена інтерферонна відповідь
Американський вірусолог Шейн Кротті назвав головну «хитрість» нового типу коронавірусу Covid–19.
Про це повідомляє Bloomberg.
За його словами, в цьому виражається уповільнена реакція організму інфекцію, яка в нього вторглася.
Він додав, що «хитрість» полягає в ухиленні від початкового вродженої відповіді імунної системи протягом значного часового періоду.
«Зокрема, уникнути ранньої відповіді інтерферону I типу», – уточнив Кротті.
Дослідження американських вчених про те, що вирішальне значення при тяжкому перебігу хвороби може мати недолік інтерферону, були опубліковані в журналі Science.
У частини пацієнтів з важким перебігом Covid–19 була порушена інтерферонна відповідь «через генетичні відхилення або через небажані антитіла», які атакують інтерферон.
Також з'ясувалося, що 94 відсотки пацієнтів, антитіла яких атакували інтерферон, – чоловіки. Це пояснює більш часті випадки важкого перебігу захворювання серед чоловіків.