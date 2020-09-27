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    У світі

    Вірусолог з США розповів про «хитрість» коронавірусу

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    Вірусолог з США розповів про «хитрість» коронавірусу

    У частини пацієнтів з важким перебігом Covid–19 була порушена інтерферонна відповідь

    Американський вірусолог Шейн Кротті назвав головну «хитрість» нового типу коронавірусу Covid–19.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    За його словами, в цьому виражається уповільнена реакція організму інфекцію, яка в нього вторглася.

    Він додав, що «хитрість» полягає в ухиленні від початкового вродженої відповіді імунної системи протягом значного часового періоду.

    «Зокрема, уникнути ранньої відповіді інтерферону I типу», – уточнив Кротті.

    Дослідження американських вчених про те, що вирішальне значення при тяжкому перебігу хвороби може мати недолік інтерферону, були опубліковані в журналі Science.

    У частини пацієнтів з важким перебігом Covid–19 була порушена інтерферонна відповідь «через генетичні відхилення або через небажані антитіла», які атакують інтерферон.

    Також з'ясувалося, що 94 відсотки пацієнтів, антитіла яких атакували інтерферон, – чоловіки. Це пояснює більш часті випадки важкого перебігу захворювання серед чоловіків.

    США хвороби
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