Філарет про ідею переходу України на латиницю: ці спроби руйнують генетичний код нації

На думку священнослужителя, ідея переходу України на латиницю є невдалою

Священнослужитель вважає перехід на латиницю недоцільним

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає невдалою ідею переходу України з кирилиці на латиницю. Заяву патріарха наведено на його сторінці у Facebook.

Філарет зазначає, що церква проти переходу українців із кирилиці на латиницю, оскільки нинішня алфавітна система письма є усталеною на землях Руси-України ще з давніх часів.

У дописі перелічуються визначні духовні та культурні пам’ятки, що збереглися з давніх часів і на яких присутнє кириличне письмо, а також письменники та літописці, що користувалися кирилицею від давнини до XX століття.

«Невипадково, кожного року 9 листопада ми відзначаємо державне свято – День української писемності та мови, яке припадає на вшанування пам’яті за церковним календарем преподобного Нестора Літописця, послідовника святих Кирила та Мефодія», – зазначив Філарет.

«Мова – основа нації. Ми не повинні цуратися свого лише тому, що колись його поцупила Москва, а тепер користується, і переходити на зовсім невластиве та неприроднє для нас. Український народ має давні духовні та культурні традиції, які необхідно берегти, пишатися, а не нехтувати ними. Спроби відкинути весь цей багатовіковий історичний культурний спадок позбавляють наш народ історичної тяглості, руйнують генетичний код і ставлять на шлях національного безпам’ятства», – підсумовує Філарет.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.

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