Філарет жорстко висловився про одностатеві шлюби

Патріарх обурився, що «в Європі цей гріх підносять як добро»

Почесний патріарх Православної церкви України, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет в ефірі програми «Хард з Влащенко« на телеканалі «Україна 24» заявив, що справжня церква має боротися з одностатевими шлюбами.

«Ми як церква ставимось до цього негативно. І не просто негативно, а ми боремось проти цього, тому що це є порушення заповіді Божої. Содом і Гоморру Бог знищив за що? За цей гріх. А зараз в Європі цей гріх підносять як добро. То церква що – повинна підтримувати зло і називати його добром? Ні, церква повинна зло називати злом, а добро добром. Тому ми боремось і будемо боротись проти одностатевих шлюбів. Нехай держави підтримують, а справжня церква повинна боротися з цим, тому що Бог забороняє це», – наголосив він.

Нагадаємо, почесний патріарх ПЦУ Філарет раніше назвав пандемію коронавірусу Божою карою за гріховність людства, перш за все за одностатеві шлюби.

До слова, Почесний патріарх Філарет розповів, що Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній не хоче ані бачити, ані чути його.