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    Суспільство

    Патріарх Філарет захворів на коронавірус

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    Під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримався усіх вимог карантину. - Патріарх Філарет захворів на коронавірус
    Під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримався усіх вимог карантину.

    Наразі Філарета госпіталізували, - екснардеп

    Святійший патріарх Філарет захворів коронавірусом. Про це написав екснардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook. 

    Мосійчук поінформував, що наразі Філарета госпіталізували.

    «Віримо, що незважаючи на свій поважний вік наш патріарх здолає недугу і продовжить своє служіння Богу і Україні! Молимо Господа нашого Ісуса Христа за благополучне одужання!Хай Бог благословляє і зціляє всіх хворих!», - написав Мосійчук.

    На офіційній сторінці патріарха у Facebook з'явилася інформація, що стан здоров'я Філарета задовільний.

    Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину

    Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.

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