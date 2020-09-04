Патріарх Філарет захворів на коронавірус



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Під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримався усіх вимог карантину.

Наразі Філарета госпіталізували, - екснардеп

Святійший патріарх Філарет захворів коронавірусом. Про це написав екснардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

Мосійчук поінформував, що наразі Філарета госпіталізували.

«Віримо, що незважаючи на свій поважний вік наш патріарх здолає недугу і продовжить своє служіння Богу і Україні! Молимо Господа нашого Ісуса Христа за благополучне одужання!Хай Бог благословляє і зціляє всіх хворих!», - написав Мосійчук.

На офіційній сторінці патріарха у Facebook з'явилася інформація, що стан здоров'я Філарета задовільний.

Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.