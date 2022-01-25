На Буковині зафіксовано потужні морози
У гірському селі Верхній Яловець у Чернівецькій області вранці зафіксували -33º
Таких морозів давно не було у тому регіоні
В Чернівецькій області сьогодні вранці було зафіксовано -33º. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Валерій Полянчук, голова Селятинської громади.
На фотографії видно, що стовпчик термометра зупинився на позначці -33º. Він показав фото Карпат у селі Верхній Яловець, що на Путильщині.
«Давно так не було, але зато файно», – написав Валерій Полянчук.
Зокрема, за даними Чернівецького гідромедцентру, сьогодні 25 січня, очікується мінлива хмарність, в другій половині дня невеликий сніг, решта часу без опадів.
Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання
Читайте також: