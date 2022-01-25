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    У гірському селі Верхній Яловець у Чернівецькій області вранці зафіксували -33&ordm; - На Буковині зафіксовано потужні морози

    У гірському селі Верхній Яловець у Чернівецькій області вранці зафіксували -33º

    фото: Facebook/Валерій Полянчук

    Таких морозів давно не було у тому регіоні

    В Чернівецькій області сьогодні вранці було зафіксовано -33º. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Валерій Полянчук, голова Селятинської громади.

    На фотографії видно, що стовпчик термометра зупинився на позначці -33º. Він показав фото Карпат у селі Верхній Яловець, що на Путильщині.

    «Давно так не було, але зато файно», – написав Валерій Полянчук.

    Зокрема, за даними Чернівецького гідромедцентру, сьогодні 25 січня, очікується мінлива хмарність, в другій половині дня невеликий сніг, решта часу без опадів.

    Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання

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    Теги: прогноз погоди Україна Чернівецька область снігопад
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    На Буковині зафіксовано потужні морози