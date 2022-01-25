Канада закликає своїх громадян виїхати з України

Канада не радить громадянам їхати в Україну через агресію РФ

МЗС Канади рекомендує «уникати усіх несуттєвих подорожей до України»

Через загрозу вторгнення російських військових Канада пропонує своїм громадянам виїхати з України. Мова не про термінову евакуацію, повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

Насамперед МЗС Канади пропонує своїм громадянам не їздити в Україну через загрозу військового вторгнення Росії. Також в тих випадках, коли канадці вже перебувають у нашій країні, їм пропонують оцінити самостійно ризики.

«Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючі загрози з боку Росії і нарощування військової потужності в країні й навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною», – йдеться в заяві міністерства.

Також канадців попередили про небезпеку поїздок на непідконтрольні території Донбасу і в Крим, оскільки можливості з надання консульської допомоги канадцям в цих районах вкрай обмежені.

Зазначимо, що повідомлення МЗС Канади про пропозицію покинути Україну несе рекомендаційний характер і не є обов'язковим до виконання.

У той же час, як зазначає CTV News, мова поки не йдеться і про евакуацію дипломатів з України – уряд стежить за ситуацією. Як заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, рішення про виведення канадського персоналу буде прийматися, виходячи з «безпеки на місцях».

«Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні... у нас є багато планів на випадок непередбачених обставин. Звичайно, безпека канадських дипломатів та їх сімей має першорядне значення, і ми продовжимо підтримувати Україну і забезпечувати безпеку канадців і українців», – сказав Трюдо.

Також відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння.

Напередодні Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну.

Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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