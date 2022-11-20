Негода у столиці: влада міста звернулася до киян

У Києві на дороги вийшла більша кількість техніки та людей для прибирання снігу

Влада столиці звернулася до киян через негоду. Протягом неділі 20 листопада синоптики прогнозують снігопади. Водіїв і пішоходів Києва просять бути максимально обачними, йдеться у повідомленні КМДА.

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«Протягом неділі синоптики також прогнозують снігопади. Тож просимо водіїв і пішоходів бути максимально обачними. Не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Бережіть себе», – зазначили у КМДА.

Як зазначається у повідомленні, у столиці триває протиожеледна обробка вулиць: залучили 134 одиниці техніки «Київавтодору» та 91 одиницю техніки керуючих компаній і зеленбудів. «Нині усі вулиці, які перебувають на балансі дорожників, очищені», – додали в КМДА.

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Напередодні у Києві збільшили кількість техніки та людей для прибирання снігу.

Раніше повідомлялося, що КМДА не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.