Обмеження швидкості 50 км/год діятиме не на усіх ділянках - поліція

На трасах та магістралях влада на місцях матиме право встановити вищу швидкість

Обмеження швидкості руху 50 км/год, яке почне діяти з 1 січня 2018 року, буде встановлене не на всіх ділянках міст та селищ. Як повідомив «Громадському» заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, на трасах та магістралях влада на місцях матиме право встановити вищу швидкість. «Є пункт 12.8 Правих



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На трасах та магістралях влада на місцях матиме право встановити вищу швидкість

Обмеження швидкості руху 50 км/год, яке почне діяти з 1 січня 2018 року, буде встановлене не на всіх ділянках міст та селищ.

Як повідомив «Громадському» заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, на трасах та магістралях влада на місцях матиме право встановити вищу швидкість.

«Є пункт 12.8 Правих дорожнього руху, який передбачає, що у конкретно визначених місцях органи місцевого самоврядування за погодженням з поліцією, можуть встановлювати інші знаки. І там швидкість буде вища, як наприклад на проспекті Бажана чи Перемоги (у Києві — ред.)», - сказав він.

Також він повідомив, що у разі прийняття ще одного урядового законопроекту, допустиме перевищення швидкості на дорогах зменшать з 20 до 10 км/год.

Білошицький також наголосив, що найчастіше до травмування та загибелі на дорогах призводять перевищення обмеженої швидкості руху, порушення правил маневрування, недотримання дистанцій та керування у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України встановив, що швидкість пересування автомобільного транспорту в населених пунктах буде знижено до 50 км/год із 1 січня 2018 року.

До слова, перше посвідчення водія відтепер видаватимуть лише на два роки.