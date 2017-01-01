Перше посвідчення водія відтепер видаватимуть лише на два роки

В Уряді сподіваються, що таке рішення зменшить кількість ДТП в Україні

Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. «Увага, офіційно. Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у



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В Уряді сподіваються, що таке рішення зменшить кількість ДТП в Україні

Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Увага, офіційно. Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох - громадянин обмінює на постійне посвідчення водія. У разі, якщо вони були — громадянин обмінює на постійне посвідчення водія лише після складання практичного й теоретичного іспитів у сервісному центрі (СЦ) Міністерства внутрішніх справ України», — йдеться у повідомленні.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше і були позбавлені права на керування транспортними засобами (ТЗ), не відбувається.

Поновлення права керування ТЗ здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на два роки.

Обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год.

Як зазначається на Урядовому порталі, прийняття акта обумовлено необхідністю докорінних змін у ставленні учасниками дорожнього руху до виконання Правил дорожнього руху, і, як наслідок, зменшення кількості ДТП.

прийняття акта обумовлено необхідністю докорінних змін у ставленні учасниками дорожнього руху до виконання Правил дорожнього руху, і, як наслідок, зменшення кількості ДТП