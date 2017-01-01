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    Перше посвідчення водія відтепер видаватимуть лише на два роки

    В Уряді сподіваються, що таке рішення зменшить кількість ДТП в Україні
    Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. «Увага, офіційно. Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у
    • Вчора, 18:10
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    В Уряді сподіваються, що таке рішення зменшить кількість ДТП в Україні

    Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    «Увага, офіційно. Перше посвідчення водія видаватимуть на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох - громадянин обмінює на постійне посвідчення водія. У разі, якщо вони були — громадянин обмінює на постійне посвідчення водія лише після складання практичного й теоретичного іспитів у сервісному центрі (СЦ) Міністерства внутрішніх справ України», — йдеться у повідомленні.

    Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше і були позбавлені права на керування транспортними засобами (ТЗ), не відбувається.

    Поновлення права керування ТЗ здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на два роки.

    Обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год.

    Як зазначається на Урядовому порталі, прийняття акта обумовлено необхідністю докорінних змін у ставленні учасниками дорожнього руху до виконання Правил дорожнього руху, і, як наслідок, зменшення кількості ДТП.

     

    прийняття акта обумовлено необхідністю докорінних змін у ставленні учасниками дорожнього руху до виконання Правил дорожнього руху, і, як наслідок, зменшення кількості ДТП
    ДТП ПДД
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