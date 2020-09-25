Поліція візьме на облік українських користувачів «ВКонтакте»



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Українські користувачі мають розуміти відповідальність за користування забороненою соцмережею

Соцмережа «ВКонтакте» заборонена в Україні

Українських користувачів російської соціальної мережі «ВКонтакте» візьмуть на облік поліції. При цьому правоохоронці будуть розслідувати факти поширення контенту у забороненій в Україні соцмережі.

Про це під час онлайн-конференції «Перспективи диджиталізації країни і ризики кібербезпеки» заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що згідно з українським законодавством про санкції «ВКонтакте» не має права працювати на території України.

«Ми сьогодні займаємося цими питаннями, фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі... Ми вважаємо, що найближчим часом з допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено», - зазначив Данілов.

Крім того, він звернув увагу на те, що українські користувачі мають розуміти всю відповідальність.

«Це має бути так само їх відповідальність. Навіщо вони це роблять, і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, ми про всіх цих користувачів будемо мати розуміння. Вони будуть перебувати на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією, з нашими силовими структурами», - додав Данілов.

Нагадаємо, рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» було застосовано санкції проти російських соціальних мереж та ряду інших Інтернет-ресурсів строком на три роки. Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)

Рішенням РНБО від 14 травня 2020 року ці санкції продовжено до 2023 року.

Нещодавно російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень».

Українські спеціалісти з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для напрацювання заходів щодо блокування додатку «ВКонтакте» на території України.

Джерело: РБК-Україна