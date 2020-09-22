РНБО шукає шляхи блокування «ВКонтакте» в Україні



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З вересня мережа «ВКонтакте» стала знову доступною на території України

Українські спеціалісти з кібербезпеки разом із міжнародними партнерами напрацьовують заходи щодо блокування російської соцмережі

Українські спеціалісти з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для напрацювання заходів щодо блокування додатку «ВКонтакте» на території України.

Про це повідомив Апарат Ради національної безпеки та оборони у відповіді на журналістський запит Укрінформу.

«Доступність мобільного додатку «ВКонтакте» в Україні відбулося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України. Також повідомляємо, що 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі «ВКонтакте», наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни», - йдеться у відповіді.

Як зазначається, «ВКонтакте» використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.

У РНБО також повідомили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку «ВКонтакте» на території України.

Нагадаємо, рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» було застосовано санкції проти російських соціальних мереж та ряду інших Інтернет-ресурсів строком на три роки. Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)

Рішенням РНБО від 14 травня 2020 року ці санкції продовжено до 2023 року.

Нещодавно російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень».