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    У світі

    Соцмережа «ВКонтакте» змогла обійти блокування в Україні

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    <p>У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі&nbsp;&laquo;Вконтакте&raquo; та &laquo;Однокласники&raquo;&nbsp;на території України</p> - Соцмережа «ВКонтакте» змогла обійти блокування в Україні

    У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Однокласники» на території України

    «Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN» – VK

    Російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень».

    Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на сторінку «ВКонтакте».

    «Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN. Ми покращили роботу проксі в мобільному додатку, тому з’єднання тепер стабільніше», – йдеться у повідомленні соцмережі.

    У повідомленні наголошується, що для українських користувачів відтепер немає перешкод. Мова про те, що вже не потрібно встановлювати сервіси для обходу блокування, щоб соцмережа безперебійно працювала на мобільних пристроях.

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    У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Однокласники» на території України.

    ЗМІ Володимир Зеленський Вконтакте президент
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