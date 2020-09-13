Соцмережа «ВКонтакте» змогла обійти блокування в Україні



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У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Однокласники» на території України

«Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN» – VK

Російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень».

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на сторінку «ВКонтакте».

«Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN. Ми покращили роботу проксі в мобільному додатку, тому з’єднання тепер стабільніше», – йдеться у повідомленні соцмережі.

У повідомленні наголошується, що для українських користувачів відтепер немає перешкод. Мова про те, що вже не потрібно встановлювати сервіси для обходу блокування, щоб соцмережа безперебійно працювала на мобільних пристроях.

У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Однокласники» на території України.