Соцмережа «ВКонтакте» змогла обійти блокування в Україні
У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Однокласники» на території України
«Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN» – VK
Російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень».
Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на сторінку «ВКонтакте».
«Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN. Ми покращили роботу проксі в мобільному додатку, тому з’єднання тепер стабільніше», – йдеться у повідомленні соцмережі.
У повідомленні наголошується, що для українських користувачів відтепер немає перешкод. Мова про те, що вже не потрібно встановлювати сервіси для обходу блокування, щоб соцмережа безперебійно працювала на мобільних пристроях.
У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Однокласники» на території України.