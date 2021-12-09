Вакцинації тепер недостатньо: Румунія змінила правила в’їзду для українців
Румунія ввела вимогу негативного ПЛР-тесту для вакцинованих мандрівників з України
З 10 грудня для в’їзду в Румунію з України навіть вакцинованим людям буде необхідно пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Про це у четвер повідомила Держприкордонслужба України.
Зазначається, що з 10 грудня до 8 січня в’їзд на територію Румунії без необхідності проходження 14-денної ізоляції за домашньою чи задекларованою адресою можливий лише для людей, які, окрім сертифікату про вакцинацію, мають сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту.
Результат тесту підходить, якщо він виданий Україною виключно відповідно до системи «Єдиний державний портал електронних послуг» (портал «Дія» та мобільні додатки) і проведений не більше ніж за 48 годин до в’їзду в Румунію.
Раніше з 6 грудня Румунія посилила правила в'їзду через штам «Омікрон».
4 грудня у Румунії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу «Омікрон» у пасажирів рейсу з Південної Африки.
Зазначимо, Україна закрила в'їзд із восьми країн через штам «Омікрон».
Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.
Напередодні Чорногорія оновила умови в’їзду: вакцинація дійсна пів року.