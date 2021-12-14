  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 16 грудня до 31 січня усі, хто приїжджає до Італії з країн ЄС, мають проходити Covid-тест - Влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня
    З 16 грудня до 31 січня усі, хто приїжджає до Італії з країн ЄС, мають проходити Covid-тест
    фото: 1.racgp.org.au

    Ті, хто не був вакцинований від коронавірусу, мають проходити п’ятиденний карантин після прибуття

    Влада Італії продовжила надзвичайний стан, запроваджений минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу, до 31 березня. Про це повідомляє The Guardian.

    Надзвичайний стан, запроваджений у січні минулого року, дає центральній владі більші повноваження, полегшуючи бюрократичні процедури. Термін його дії мав закінчитися наприкінці грудня.

    У МОЗ країни вирішили, що з 16 грудня до 31 січня усі, хто приїжджає до Італії з країн ЄС, мають проходити Covid-тест. Ця вимога вже діє для багатьох країн, що не входять до ЄС.

    Ті, хто не був вакцинований від коронавірусу, мають проходити п’ятиденний карантин після прибуття.

    Щоденний рівень зараження коронавірусом в Італії неухильно зростає: у вівторок було зареєстровано 20 677 нових випадків та 120 смертей.

    Тиск на лікарні залишається менш гострим, ніж у сусідніх країнах, таких як Австрія та Німеччина, де зростання випадків у четвертій хвилі пандемії почалося раніше.

    З лютого 2020 року в Італії зафіксовано 135 049 смертей, пов’язаних з коронавірусом, що є другим за величиною показником серед країн Європи та дев’ятим у світі.

    Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

    Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

    Теги: ЄС надзвичайний стан карантин влада ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня