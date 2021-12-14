Влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня

З 16 грудня до 31 січня усі, хто приїжджає до Італії з країн ЄС, мають проходити Covid-тест

Ті, хто не був вакцинований від коронавірусу, мають проходити п’ятиденний карантин після прибуття

Влада Італії продовжила надзвичайний стан, запроваджений минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу, до 31 березня. Про це повідомляє The Guardian.

Надзвичайний стан, запроваджений у січні минулого року, дає центральній владі більші повноваження, полегшуючи бюрократичні процедури. Термін його дії мав закінчитися наприкінці грудня.

У МОЗ країни вирішили, що з 16 грудня до 31 січня усі, хто приїжджає до Італії з країн ЄС, мають проходити Covid-тест. Ця вимога вже діє для багатьох країн, що не входять до ЄС.

Ті, хто не був вакцинований від коронавірусу, мають проходити п’ятиденний карантин після прибуття.

Щоденний рівень зараження коронавірусом в Італії неухильно зростає: у вівторок було зареєстровано 20 677 нових випадків та 120 смертей.

Тиск на лікарні залишається менш гострим, ніж у сусідніх країнах, таких як Австрія та Німеччина, де зростання випадків у четвертій хвилі пандемії почалося раніше.

З лютого 2020 року в Італії зафіксовано 135 049 смертей, пов’язаних з коронавірусом, що є другим за величиною показником серед країн Європи та дев’ятим у світі.

Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.