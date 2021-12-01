МОЗ посилив правила карантину для гірськолижних курортів: що змінилося

Covid-документи можуть перевіряти під час купівлі/обміну абонементу на гірськолижне катання

Covid-документи можуть перевіряти під час купівлі/обміну абонементу на гірськолижне катання

Відтепер під час поселення до готелів на території гірськолижних курортів туристи мають пред’являти Covid-документ

В Україні оновили протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів. Відтепер туристи мають пред’являти Covid-документи при поселенні до готелів, йдеться в постанові №21 головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна від 1 грудня.

Згідно із постановою, під час поселення до готелів на території гірськолижних курортів туристи повинні мати з собою один із документів: документ про вакцинацію проти коронавірусу; негативний ПЛР-тест; довідку про одужання від Covid-19.

Крім того, ці документи можуть перевіряти під час купівлі/обміну абонементу на гірськолижне катання та/або гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах.

Також рекомендується після перевірки видавати туристам спеціальні значки, щоб їм не довелося повторно пред’являти документи. Це можуть бути наклейки на верхній одяг або шолом для ідентифікації.

Зокрема, такі наклейки ідентифікуватимуться під час користування канатними дорогами, вуличними ярмарками, розважальними закладами, які розташовані на відкритій території.

Туристи зобов'язані перебувати в закритих приміщеннях курорту в масках, а на вимогу закладу надати «ковідні» документи.

Постанова також зобов’язує керівників об'єктів господарювання на території курортів забезпечити туристів/клієнтів достатнім запасом засобів індивідуального захисту, постійною наявністю рідкого мила, антисептиків, паперових рушників, а також забезпечити вологе прибирання та централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

До слова, «Укрзалізниця» запустить «Лижний експрес» на зимові свята.

Також «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля».