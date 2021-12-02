Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів

Українці мають мати негативний результат тесту на Covid-19 та сертифікат про повний курс вакцинації

Громадяни України під час в’їзду до Португалії відтепер мають надавати довідки про негативний результат тесту на Covid-19 та сертифікат про повний курс вакцинації, повідомляється на сайті посольства України у Португалії.

«Відповідно до рішення уряду Португальської Республіки (Resolução do Conselho de Ministros № 157/2021), з 1 грудня 2021 р. набирають чинності нові правила перетину кордону. Україна належить до країн, щодо яких з 1 грудня Португалією застосовуються обмеження відповідно до рекомендацій ЄС у зв’язку із епідеміологічною ситуацією», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до цього, на континентальну територію Португалії в’їзд дозволений будь-яким транспортом (при прибутті авіа-, наземним та морським транспортом) за умови пред’явлення таких документів: довідки про негативний результат тесту на Covid-19 (приймаються результати ПЛР-тесту, зробленого в період не більш ніж за 72 години до подання документа, або швидкий лабораторний тест на антиген, зроблений в період не більш ніж за 48 годин до подання документа), а також європейського сертифіката (в паперовому або в електронному варіанті) або українського цифрового сертифіката про повний курс щеплення вакциною Janssen (Covid-19 Vaccine Janssen), або AstraZeneca (Vaxzevria), або Moderna (Spikevax), або Pfizer-BioNTech (Comirnaty), згенерованого в додатку «Дія» (з QR-кодом, в паперовому або в електронному варіанті, за умови, що пройшло більш ніж 14 днів після останньої дози щеплення).

Зазначені правила не стосуються дітей до 12 років.

Усі пасажири, які прибувають на територію континентальної Португалії, мають заповнити форму після здійснення check-in на рейс, на якому подорожувальники прибувають до країни, та до посадки в літак. Подорожувальники, які намагатимуться в’їхати в Португалію без довідки, будуть оштрафовані на суму від €300 до 800.

Подорожувальники, які намагатимуться в’їхати в Португалію з фальшивими документами, будуть оштрафовані та ізольовані в спеціально відведених приміщеннях до з’ясування ситуації.

Після прибуття на континентальну частину Португалії може вимагатися проведення повторного тесту на Covid-19, якщо у мандрівника є ознаки захворювання (зокрема, в аеропортах Португалії буде проводитися вимірювання температури тіла).

Мадрівники, які прибувають з ПАР, Ботсвани, Лесото, Намібії, Есватіні, Зімбабве, Мозамбіку або перебували на території цих країн будь-який час в період 14 днів до прибуття до Португалії, зобов’язані залишатись на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття в Португалію (за місцем свого проживання).

Транзит через Португалію дозволений для повернення в Україну або для повернення в країну свого проживання (необхідно пред'явити посвідку на проживання в такій країні) або для здійснення поїздки до країни/регіону, що дозволяє в'їзд громадянам України в умовах карантинних обмежень.

Усі транзитні пасажири (зокрема пасажири, які прибувають в Португалію авіарейсами з країн ЄС та країн Шенгенського простору), за винятком дітей до 12 років, зобов’язані пред’явити до посадки в літак довідку про негативний результат тесту на коронавірус методом ампліфікації нуклеїнових кислот (NAAT), який було здійснено в період не більше ніж за 72 години до прибуття до Португалії, або результати швидкого лабораторного тесту на антиген, який було здійснено в період не більш ніж за 48 години до прибуття до Португалії.

Рекомендовано здійснювати пересадку на найближчий рейс за маршрутом подорожі. В аеропортах тимчасово закриті зони для очікування, немає окремої транзитної зони, обмежено функціонування закладів громадського харчування.

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