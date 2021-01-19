Помер один із засновників Народного Руху
Володимир Черняк помер від коронавірусу
Інформація про смерть політика з‘явилася на його сторінці у Facebook.
Зазначається, що причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією Covid–19.
«Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук – Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди!» – сказано в дописі.
Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його...Опубліковано Володимиром Черняком Вівторок, 19 січня 2021 р.