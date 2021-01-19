Помер один із засновників Народного Руху

Володимир Черняк помер від коронавірусу

У понеділок, 18 січня, у віці 79 років помер український політик, доктор економічних наук, один із засновників Народного Руху України Володимир Черняк.

Інформація про смерть політика з‘явилася на його сторінці у Facebook.

Зазначається, що причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією Covid–19.

«Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук – Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди!» – сказано в дописі.

Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його... Опубліковано Володимиром Черняком Вівторок, 19 січня 2021 р.

Володимир Черняк - один із засновників Народного Руху України (З 1999 року - член Українського народного руху, згодом - Української народної партії). Народний депутат України III (1998-2002) і IV (2002-2006) скликань.