  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Помер один із засновників Народного Руху

    • Розсилка
    Помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк - Помер один із засновників Народного Руху
    Помер один із засновників Народного Руху Володимир Черняк

    Володимир Черняк помер від коронавірусу

    У понеділок, 18 січня, у віці 79 років помер український політик, доктор економічних наук, один із засновників Народного Руху України Володимир Черняк.

    Інформація про смерть політика з‘явилася на його сторінці у Facebook.

    Зазначається, що причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією Covid–19.

    «Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук – Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди!» – сказано в дописі.

    Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його...

    Опубліковано Володимиром Черняком Вівторок, 19 січня 2021 р.
     Володимир Черняк - один із засновників Народного Руху України (З 1999 року - член Українського народного руху, згодом - Української народної партії). Народний депутат України III (1998-2002) і IV (2002-2006) скликань.
    Теги: депутат політика смерть коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies